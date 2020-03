Naomi Campbell: post tricolore di solidarietà per l’Italia contro il Coronavirus

Tanti personaggi dello showbiz stanno facendo il tifo per l’Italia partecipando a raccolte fondi e lanciando appelli social per responsabilizzare i cittadini circa l’emergenza del contagio da Coronavirus.

Ad essi si è aggiunta Naomi Campbell, la top model inglese che ha voluto rendere omaggio al Paese in cui ha vissuto nei primi anni di vita. La modella ha condiviso su Instagram un’immagine che rappresenta un cuore tricolore con la sagome dello stivale al centro.

La dedica che ha lanciato Naomi, sia in lingua inglese che in italiano, è un incoraggiamento affettuoso a tutti i cittadini: “La mia amata ITALIA in cui ho trascorso i primi tre anni della mia vita. Sono con te. Grazie per avermi sempre abbracciato e avermi dato tanto amore. Spero in un recupero rapido“. Il post in pochissime ore ha raggiunto più di centomila like oltre a centinaia di commenti di ringraziamento nei confronti della top model.

Stesso messaggio di sostegno è arrivato da Carla Bruni, supermodella italiana naturalizzata francese. L’ex First Lady ha pubblicato uno scatto surreale in cui è immortalata Piazza San Marco a Venezia completamente deserta. Carla ha, così, colto l’occasione per esprimere la sua solidarietà al suo Paese di provenienza: “Coraggio a tutti voi cari compatrioti“.

Dal mondo dello sport è, invece, arrivato l’accorato messaggio dell’ex giocatore del Milan Suso. Lo sportivo spagnolo, che adesso gioca nel Siviglia, ha postato una foto del Duomo di Milano lanciando un messaggio di incoraggiamento: “Forza Milano, Forza Italia“.