Natale 2020: il make-up perfetto per festeggiare a casa

Il Natale 2020 ormai non è alle porte, è decisamente arrivato: avete già pensato al make-up perfetto per festeggiare a casa? Nonostante queste saranno feste più intime, viste le norme restrittive varate dal governo per il limitare la diffusione del Covid-19, nessuna di noi ha intenzione di rinunciare a un look speciale, nonostante la scelta di outfit comodi e di acconciature facili da realizzare.

Non può, quindi, mancare il trucco adatto, da abbinare al look per colori e stile, senza mai stravolgere la propria personalità. Insomma, il diktat è brillare ma senza esagerare. Le applicazioni di gemme sull’occhio e i gloss in colori al neon sono solo rimandati al prossimo anno, quando speriamo che cenoni e serate nei locali ci faranno dimenticare i brutti momenti passati nell’ultimo periodo.

Del resto, le feste in casa tra pochi intimi possono regalare l’accoglienza, il calore e l’amore di cui abbiamo bisogno. Quale sarà il vostro beauty look per le foto di rito e gli immancabili selfie? Ecco qualche suggerimento della redazione.

Natale 2020: 3 idee per il make-up

Per le feste abbiamo pensato a tre proposte, tutte diverse ma altrettanto adatte a un’occasione speciale come il Natale (o, perché no, il Capodanno).

Glitter. L’ombretto glitterato è sempre un’ottima idea per rendere sparkly il trucco. Potete sfumarlo con ombretti satinati più scuri per marcare l’esterno dell’occhio e la piega realizzando una sorta di smokey eyes. Naturale. Il make-up nude è una soluzione perfetta per chi ama apparire più naturale possibile. Colori neutri, un velo di gloss trasparente sulle labbra e mascara vi faranno apparire fresche e semplici. Vintage. Eyeliner e rossetto rosso sono gli ingredienti di un trucco da diva, per chi non vuole rinunciare a stupire.

I prodotti