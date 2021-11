Saweetie, la cantante rapper statunitense, debutta come presentatrice agli MTV Europe Music Awards 2021 (EMAS), che si tengono in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna il 14 novembre. Maluma, Maneskin e Kim Petras tra i performer già annunciati per la 28esima edizione in cui anche la neo conduttrice si esibisce con le sue hit Best Friend e Back To The Streets tratte dal suo prossimo album Pretty Bitch Music.

L’artista è nata il 2 luglio 1993 da madre cinese-filippina e pabre afro-americano. Cresciuta per lo più ad Hayward, in California, ha trascorso gran parte della sua vita alla San Francisco Bay Area, nonostante abbia frequentato le scuole superiori ad Elk Grove. Saweetie ha iniziato a scrivere musica a 14 anni e dopo il liceo ha frequentato la San Diego State University. Si è laureata alla University of Southern California in comunicazioni e business per poi dedicarsi totalmente alla sua carriera da rapper.

Saweetie, al secolo Diamonté Quiava Valentin Harper, ha iniziato a farsi conoscere con brevi video in cui rappava su Instagram nel 2016. Il successo è arrivato subito dopo il singolo Icy Girl contenuto all’interno dell’EP High Maintenance. Tra i brani più celebri Best Friend in duetto con Doja Cat, pezzo che ha conquistato ben due dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di due milioni di copie.

La stessa presentatrice ha anche ottenuto una nomination agli MTV EMA 2021 per Best New insieme a Giveon, Olivia Rodrigo, Rauw Alejandro, Griff e The Kid LAROI. All’inizio del 2021 ha vinto il suo primo MTV VMA Award for Best Art Direction per la hit con Doja Cat con la direzione artistica di Alec Contestabile alla cerimonia del 2021 svoltasi a Brooklyn, New York.