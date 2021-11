Come ogni giovedì, l’11 novembre torna l’appuntamento di La7 con Piazzapulita, il programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Corrado Formigli. Tanti gli ospiti e le inchieste di questa puntata, che si occupa di alcuni dei temi più dibattuti della settimana, tra cui le proteste dei No Vax e contro il Green Pass.

Nel corso della puntata, infatti, va in onda la terza parte dell’inchiesta realizzata da Fanpage, che indaga a fondo nel mondo dei No Vax, infiltrandosi nelle manifestazioni contro i vaccini e contro l’obbligo della certificazione verde. I giornalisti della testata diretta da Francesco Cancellato hanno ripreso anche dei ritrovi di carbonari dissidenti, come loro stessi si definiscono, e alcuni partecipanti alle proteste che sostengono che nei vaccini anti-covid siano contenuti feti umani. “Come fa il Papa a farsi il vaccino quando dentro ci sono i feti abortiti?“, chiede un manifestante in un estratto del servizio pubblicato sulle pagine social della trasmissione.

Un’altra inchiesta, invece, si occupa degli affari di Matteo Renzi e di ciò che è emerso nel corso delle indagini sulla fondazione Open. Tra gli ospiti di Formigli, invece, c’è Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, per parlare di lavoro e imprese, ma anche Guido Crosetto, imprenditore e cofondatore di Fratelli d’Italia. In studio anche i giornalisti Emiliano Fittipaldi, Antonio Padellaro, Annalisa Chirico e Annalisa Cuzzocrea.

Ospite anche Vincenzo Spadafora, esponente del Movimento 5 Stelle, all’indomani del suo coming out, avvenuto in diretta con Fabio Fazio a Che tempo che fa, e dell’uscita del suo libro Senza riserve. Immancabile anche l’appuntamento con Piazza Selvaggia, la rubrica in cui Selvaggia Lucarelli racconta fatti e personaggi della settimana, e l’intervento di Stefano Massini, che racconta come di consueto una delle sue storie.