Su La7 non c’è venerdì senza Propaganda Live e quindi il 5 novembre 2021 ecco tornare il nuovo appuntamento con la satira del programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Diego Bianchi, conosciuto anche come Zoro. Accanto a lui, come sempre, ci sono gli ospiti fissi: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata.

La puntata al suo solito è ricca di rubriche, reportage e interviste. Immancabile la striscia satirica di Maddox che commenta con le sue vignette i fatti della settimana per tutta la puntata. Resta fisso anche il momento più amato dal pubblico con i migliori tweet della rete e la Top Ten Social. Molti anche i riferimenti a quanto successo negli ultimi giorni in Italia e nel mondo tra G20, Cop26, clima e Quirinale.

Durante la serata inoltre, torna ospite, l’attore, comico e conduttore Lillo, per raccontare al pubblico come è andata la sua ultima settimana dopo la grande visibilità di venerdì 29 novembre . Diego Bianchi poi intervista in esclusiva Mimmo Lucano appena condannato a 13 anni sui presunti illeciti nella gestione dei migranti. La seconda intervistata della trasmissione è la scrittrice Viola Ardone, che ci racconta delle regole non scritte che continuano a soffocare la vita delle donne.

Per il reportage di questo 5 novembre 2021 il conduttore di Propaganda Live è stato nei luoghi del Nord Italia colpiti tre anni fa dalla tempesta Vaia che distrusse 42 milioni di alberi, per parlare anche di chi oggi sta cercando di recuperare quei territori e riportarli alla vita. L’ospite musicale di questo appuntamento è il concorrente di X Factor, Fettuccine, il trapper che sta spopolando tra i più giovani. E poi ancora, il TG Pojanestan di Andrea Pennacchi e l’esordio sul palco dello show per l’attrice Luisa Merloni.