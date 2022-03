Ha lasciato a dir poco perplessi vedere che tra i commentatori della guerra Ucraina-Russia entrata ormai nella drammatica quarta settimana di conflitto, nel salotto di Non è L’Arena su La7, ci fosse il cantante Povia. Che ha attaccato il premier ucraino: “Dopo 18 giorni di morte e devastazione, Zelensky è irresponsabile quanto Putin, se non di più: dovrebbe abdicare”, ha dichiarato.

Su Twitter il pubblico ha protestato contro il personaggio scelto da Massimo Giletti, che per commentare i conflitto, ha deciso di invitare il cantante, già noto per le sue posizioni No Vax, a discutere con esperti e politici. Tra le reazioni incredule, anche quella della giornalista Selvaggia Lucarelli: “Ieri Giletti ha invitato Povia a parlare di guerra. POVIA. Che poi ha cantato il suo nuovo singolo “Dito medio”. È più difficile credere a tutto questo che alla guerra“.

Ieri Giletti ha invitato Povia a parlare di guerra. POVIA. Che poi ha cantato il suo nuovo singolo “Dito medio”. È più difficile credere a tutto questo che alla guerra. pic.twitter.com/0Zbglu1d3x — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 14, 2022

Perché Povia è in studio e il mio vicino di casa no? Eppure penso abbiano le stesse competenze! #nonelarena March 13, 2022

Ci sono tante cose nel mondo che vorrei cambiassero.

Vorrei che la guerra in Ucraina finisse.

Vorrei che il cambiamento climatico fosse solo un lontano ricordo.

Vorrei tanto che nessuno desse un briciolo di importanza a Povia. — iaci (@_iaci) March 14, 2022

La faccia di Alan Friedman a #NonelArena quando Povia ha blaterato che Zelensky doveva abdicare, non si sa da quale regno. pic.twitter.com/SVVWNbFIAK — Gio (@Gio1ng) March 14, 2022

Anche sulla pandemia Povia aveva in più di un’occasione espresso posizioni controcorrente, entrando in contrasto con esperti e virologi, e prendendo parte ad alcune manifestazioni no Green pass. Durante la puntata di domenica 13 marzo, nel salotto di Non è l’Arena il cantante durante ha avuto un’accesa discussione con l’europarlamentare del Pd Alessandra Moretti, che a un certo punto si è spazientita: “Forse lei è un comico. Non fa neanche ridere”, ha detto. Povia ha replicato: “Il comico è Zelensky”, riferendosi al passato di attore del presidente del presidente ucraino. Su Twitter gli utenti hanno duramente criticato la trasmissione per la scelta di ospitare un cantante a parlare di un tema tanto complesso e drammatico.