Anticipazioni e ospiti di Propaganda Live del 12 novembre

Il 12 novembre torna il consueto appuntamento del venerdì sera di La7 con Propaganda Live, il programma che racconta l’Italia attraverso la politica, l’attualità e la cronaca, viste sotto la lente dell’ironia e della satira che caratterizzano lo stile di Zoro, alias Diego Bianchi. Anche questa volta tanti ospiti del mondo del giornalismo, della politica, della tv e non solo.

In studio con il conduttore l’attrice Kasia Smutniak: non per promuovere un nuovo film, ma per parlare della complicata situazione di tensione tra la Bielorussia e la Polonia, il suo Paese d’origine. In collegamento, invece, Luca Bizzarri, che analizza il sottile confine tra politica e satira: come sostiene l’attore, sempre molto attivo sui social quando si parla di fare ironia sulla nostra classe dirigente, oggi è più facile che a far ridere sia un politico piuttosto che un comico.

In questa puntata, il conduttore Diego Bianchi si occupa di un nuovo reportage: questa settimana è andato a Trieste, una città di cui si parla molto per due motivi. Da un lato è stata protagonista delle manifestazioni contro l’obbligo del Green Pass, che si sono poi diffuse in tutta Italia; dall’altro è una delle città più avanti nella somministrazione delle terze dosi di vaccino anti-covid. Zoro intervista Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi, due anziani che si sono distinti per l’aiuto che quotidianamente danno alle centinaia di migranti, che arrivano dopo aver percorso a piedi lunghi tratti di strada dai Balcani.

Immancabili poi gli ospiti fissi di Propaganda Live Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata, così come la striscia satirica di Makkox, che con le sue vignette parla dei fatti più discussi della settimana. Il contributo musicale questa volta è affidato ai Marlene Kuntz, mentre Antonella Attili porta sul palco un monologo. Tornano anche le Karma B, il duo di drag queen, e il comico Maurizio Milani. In studio anche i giornalisti di Lercio.