La proposta di matrimonio di Davide Silvestri ad Alessia Costantino era arrivata dentro le mura della Casa del Grande Fratello Vip 6, il 12 novembre 2021. Uscito dal loft di Cinecittà, a reality concluso, l’ex attore della soap Vivere, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e anche lì ha parlato del suo futuro con la compagna e delle future nozze.

Un’ulteriore conferma delle intenzioni serie del gieffino, arriva anche dall’intervista rilasciata al settimanale Chi, dove ha rivelato anche la data delle nozze e la location:

“La mia dichiarazione d’amore a Lilì è un momento che ricordo bene del GF Vip. Forse la parte più lucida che ricordo dei miei sei mesi nel reality. Era il 12 novembre ed è diventato il nostro anniversario per sempre. Le nozze? Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto già correndo come un matto per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo sarebbe quello di sposarci a luglio. Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate. Di certo tra i miei testimoni ci sarà mio cugino Kekko”.