Tra i momenti clou della 18esima puntata del Grande Fratello Vip 6 c’è la sorpresa che Alfonso Signorini ha voluto fare a uno dei suoi vipponi. Si tratta di Davide Silvestri che, dopo l’emozione del video-dedica del padre, questa volta ha ricevuto una visita inaspettata. Quasi a conclusione della serata di venerdì 12 novembre 2021 trasmessa live su Canale 5, l’ex attore di Centovetrine è stato chiamato nella stanza dell’amore.

Lì vede una clip piena di immagini commoventi della sua love story con Alessia, la sua fidanzata da un anno. Di fronte a lui, tra decine di palloncini, un pacco contenente un foulard e nulla più. “Ma davvero mi lasciate così senza farmela vedere?”, ha chiesto al conduttore. “Ti devi accontentare hai il suo foulard profumato”, risponde Signorini facendolo tornare in salone con gli occhi lucidi.

Ma, proprio mentre Davide sembrava rassegnato ecco che la voce del direttore di Chi, invita tutti i concorrenti a correre in giardino : “Vi meritate una sorpresa”. Tutti i Vip si recano all’esterno ma è chiaro sin da subito che sta per accadere qualcosa che riguarda solo Davide. Arriva il Freeze e l’attore deve fare due passi avanti. Di fronte a lui Alessia: “Ciao amore sei bellissimo. Grazie del rispetto che mi porti, sei bravissimo e sono fiera di te”.

Il Freeze finisce e tra le lacrime Silvestri risponde: “Sei la più bella del mondo. Devo fare una cosa e dirti una cosa (e si inginocchia, ndr), te lo dico per la prima volta ma vale come una proposta di matrimonio e prendila così io Ti Amo, ti amo tantissimo”. Tutti, concorrenti e pubblico in studio, sono commossi. Proprio di recente il gieffino, sempre molto riservato, aveva rivelato a Manila Lazzaro di non essere mai riuscito a dire Ti Amo ad Alessia: “Non abbiamo una data, ci siamo conosciuti a novembre ma non gliel’ho mai detto ‘ti amo’, mi vergogno!”.