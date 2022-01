Che Chiara Ferragni abbia una grande passione per le borse extra lusso non è certo una novità e gliene abbiamo viste sfoggiare tantissime, ma in uno dei suoi ultimi scatti social ne abbiamo individuata una di Hermès, che ha fatto sognare anche noi. Si tratta di uno degli ultimissimi modelli della maison , la Birkin Cargo.

La griffe non ha certo bisogno di presentazioni ma questo piccolo accessorio è veramente un gioiello. Il color miele della borsa è una delle nuance di tendenza per l’inverno 2022 e si abbina facilmente con tutto. La dimensione e la forma innovativa, poi, sono perfette per accompagnarci in ogni momento della giornata.

Rispetto al modello tradizionale della Birkin, quella indossata da Chiara Ferragni ha piccole tasche esterne che la rendono ultra glamour, comoda e versatile. È una borsa ideale per essere portata all day, nonostante il suo essere preziosa, e la tonalità rispecchia alla grande la tanto amata palette neutra che spopola in questa stagione (ma è perfetta anche in primavera).

L’imprenditrice digitale ci regala come sempre un outfit con cui abbinare questo accessorio stiloso: jeans delavé stretti in vita da una cintura Hermès (ovviamente), maglioncino cropped panna con scollo a cuore e anfibi in cuoio con suola carro armato. Un look street style che strizza l’occhio alla moda senza dimenticare la praticità.

Un esempio da seguire quello di Chiara Ferragni, che ci dice chiaramente che le cose belle non vanno solo tenute nel cassetto in attesa di grandi occasioni ma vanno sfoggiate nel quotidiano, mixando capi casual e chic ad arte, dove gli accessori spesso la fanno da padrone.