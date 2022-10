Oggi si celebra il BRA Day Italy

Il BRA Day è la Giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria. Si celebra oggi, mercoledì 19 ottobre, in tutta Italia, dove sono ancora poche le donne a richiedere l’intervento per una protesi al seno dopo un tumore. Nella giornata odierna andrà in scena l’iniziativa intitolata La protagonista sei tu, che coinvolgerà i più importanti centri di senologia presenti in Italia. L’appuntamento del BRA Day vedrà in prima fila le città di Roma, Torino, Bologna, Padova, Genova e Palermo.

L’importanza del BRA Day è certificata dai numeri del ministero della Salute sulle donne che ogni anno si sottopongono a un intervento di ricostruzione mammaria. Secondo i dati forniti dal ministero, dal 2011 al 2021 soltanto 42.000 donne hanno ricevuto un nuovo impianto in seguito all’esportazione del seno a causa di un tumore. Un numero troppo basso, se rapportato a quello delle donne che ogni anno si ammalano di cancro al seno. Il motivo? Gli esperti danno la colpa a un mero elemento culturale, soprattutto al Sud.

Oggi gli interventi di ricostruzione del seno si suddividono in due tipologie: la prima prevede l’impiego di protesi mammarie, la seconda invece l’uso di tessuti prelevati dalla paziente (ecco perché si parla di ricostruzione autologa). Di recente sono stati fatti passi da gigante nella ricostruzione autologa, merito della microchirurgia. Il vantaggio principale è il reinserimento più veloce al lavoro e nella vita di tutti i giorni, due elementi che rendono l’intervento meno traumatico rispetto a qualche anno fa.