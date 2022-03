Quello che sta attraversando l’Ucraina è uno dei momenti storici più drammatici che l’Europa abbia conosciuto: l’invasione da parte della Russia continua ormai da quasi dieci giorni, e sembra che la follia di Vladimir Putin abbia intenzione di fermarsi. In un contesto così tragico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è rimasto a Kiev, al fianco della popolazione, insieme alla sua famiglia, nonostante sia in grave pericolo. E la first lady, Olena Zelenska, ha voluto lanciare un messaggio a tutte le donne che fanno parte della resistenza.

Con un post su Instagram, infatti, Zelenska ha ricordato tutte quelle donne che, in un modo o nell’altro, sono parte attiva nella difesa della propria nazione dagli attacchi dei missili russi. Militari, volontarie, dottoresse, madri di famiglia: ognuna di loro contribuisce come può all’opposizione.

“Prima della guerra (com’è spaventoso e ancora insolito da dire), una volta ho scritto che in Ucraina le donne sono 2 milioni in più rispetto agli uomini. Sono solo statistiche. Ma ora stanno assumendo un significato completamente nuovo. Perché significa che anche la nostra attuale opposizione ha un volto particolarmente femminile. Mi inchino a voi, incredibili compatriote”,

scrive la first lady ucraina, da sempre attenta a diffondere (anche tramite i social) messaggi importanti su tematiche fondamentali come la democrazia, i diritti umani, la libertà.

“Quelle che combattono nei ranghi delle Forze Armate, e quelle che si arruolano nella difesa. Coloro che curano, salvano, nutrono. Volontarie che trovano tutto ciò di cui hanno bisogno per questo. E a chi continua a fare il solito lavoro – in farmacia, negozi, trasporti, utilities, perché la vita vada avanti e vinca. Quelle che portano i bambini nei rifugi ogni giorno senza panico e li intrattengono con giochi e cartoni animati per salvare le menti dei bambini dalla guerra. Quelle che partoriscono nei rifugi antiaerei”.

Con queste parole Olena Zelenska ha voluto ricordare, una per una, tutte le donne in prima linea in un momento drammatico come quello che sta colpendo l’Ucraina e il mondo intero. Un messaggio, quello da lei lanciato sui social, che la first lady ha concluso con parole di speranza, rivolte a tutto il popolo ucraino: