Olio di vinaccioli, elisir di bellezza per viso e capelli

Olio di vinaccioli per viso: come si usa?

L’olio di vinaccioli si può acquistare puro, e lo si può utilizzare da solo come siero oppure usarlo in combo con una crema idratante, in questo modo aiuta a sigillare l’umidità nella pelle.

Ecco come usare l’olio di semi di uva sul viso:

applicate alcune gocce di olio di vinaccioli sui polpastrelli;

scaldate leggermente il prodotto sfregando le mani;

a questo punto, massaggiate delicatamente l’olio sulla pelle del viso con movimenti circolari e lasciate assorbire;

dopo potete applicare la crema idratante o anti age in base alle esigenze della vostra pelle.

Può essere mescolato anche con altri oli, come l’olio di lavanda e l’olio di jojoba, per rendere l’epidermide ancora più morbida, elastica e idratata.

Ecco come procedere per un trattamento rilassante e idratante fai da te:

mettete alcune gocce di olio di lavanda o di jojoba insieme ad alcune gocce di olio di vinaccioli;

mescolate e applicate l’unguento su tutto il viso come fosse una maschera;

lasciate agire per circa 10 minuti e rimuovete l’eccesso con un po’ di acqua o un batuffolo di cotone.

Ottimo anche come struccante naturale per la rimozione del trucco, grazie alle sue proprietà emollienti e idratanti. Applicatelo la sera sul viso e massaggiate delicatamente per alcuni minuti, in modo che il make up si sciolga; dopo di che, procedete con la normale detersione.

Olio di vinaccioli: i migliori prodotti

L’olio di vinaccioli è usato in cosmesi, sia puro sia come ingrediente presente all’interno di creme o sieri per il viso. Per scegliere i migliori prodotti vi consigliamo di leggere sempre bene l’INCI e optare per il più naturale possibile; in caso di olio puro è meglio sceglierne uno biologico estratto a freddo.

Di seguito potrete trovare alcuni dei migliori prodotti da acquistare online, selezionati dalla nostra Redazione.

1. Olio di vinaccioli – Officina Naturae

L’olio di vinaccioli Officina Naturae puro al 100% è perfetto sia come olio per il corpo sia come trattamento per capelli. Svolge un’azione emolliente e idratante, e si assorbe senza ungere.

Prezzo: 9,50 euro su Sorgentenatura

2. Olio struccante – Caudalie

Lo struccante Caudalie è a base di oli vegetali 100% di origine naturale, tra cui olio di vinaccioli, olio di semi di girasole e olio di semi di ricino. Un prodotto delicato e in grado di rimuovere tutti i tipi di trucco, anche quello waterproof.

Disponibile su Lookfatastic; prezzo: 16,80 euro

Acquista ora

3. Siero viso anti-age – N.A.E.

Con olio di semi d’uva, estratto di aloe vera e acido ialuronico, questo siero anti-età della linea N.A.E rassoda efficacemente, idrata e migliora l’elasticità e la tonicità della pelle.

Disponibile su Douglas; prezzo: 12,99 euro

Acquista ora

4. Crema notte anti-età – Nivea Vital

La crema notte Nivea Vital con oli di semi d’uva rafforza la pelle del viso più esigente, e attenua visibilmente le rughe e le linee d’espressione. Idrata in profondità e rigenera la pelle matura durante la notte, perché arricchita di calcio ed estratti naturali di perle.

Disponibile su Efarma; prezzo: 7,63 euro

Acquista ora