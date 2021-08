OnlyFans, perché la piattaforma social è pronta ad abolire i contenuti porno

OnlyFans si prepara ad abolire i contenuti porno. La piattaforma social i cui utenti possono guadagnare grazie ai contenuti che postano, vendendoli direttamente ai followers sotto forma di abbonamento mensile, ha annunciato che dal 1° ottobre dirà basta ai contenuti sessualmente espliciti.

Come riporta Boomberg, l’azienda fondata nel 20016 da Tim Stokely e gestita dalla società Fenix International Limited, sarebbe alla ricerca di nuovi finanziatori. Pare però che fondi e investitori esterni siano difficili da reperire a causa dell’alto tasso di contenuti a sfondo sessuale, vero e proprio freno per eventuali sostenitori.

“Per garantire la sostenibilità a lungo termine della nostra piattaforma e continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan, dobbiamo evolvere le nostre linee guida sui contenuti”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda, come riporta il Corriere.

OnlyFans ha letteralmente subito un’impennata nel periodo del lockdown, durante il quale è diventato un servizio di abbonamento per influencer e creator, arrivando al 75% in più di iscrizioni, con una media di 170 mila utenti nuovi ogni giorno. Il sito è diventato famoso come uno spazio per i creator per interagire a livello più personale con i follower, – o con i fan, come nel caso di Bella Thorne – ma anche per garantire uno spazio (e la possibilità di monetizzare) a chi non poteva trovarlo su altre piattaforme: fotografi di nudo, per esempio, o lavoratori del sesso.

La Adult Performance Artists Guild, il sindacato che rappresenta anche i creator che lavorano tramite OnlyFans, si è scagliata contro il ban ai contenuti hard: “Mentre le organizzazioni anti-porno celebrano, ci prepariamo per la crisi che questo probabilmente causerà. I lavoratori del nostro settore hanno famiglie di cui prendersi cura e questo cambiamento spingerà molti a diventare potenziali senzatetto”, ha scritto il sindacato in una nota.