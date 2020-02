Steven Spielberg imbarazzato dalla figlia Mikaela che vuole lavorare nel porno

È di qualche giorno fa la notizia della decisione della figlia adottiva di Steven Spielberg, Mikaela, di debuttare nel mondo della pornografia. Inizialmente si era parlato di pieno supporto da parte dei genitori, ma a quanto sembra da alcune indiscrezioni portate alla luce dal tabloid The Sun, il cineasta e la moglie Kate Capshaw sarebbe alquanto imbarazzati e preoccupati da questa svolta.

Secondo una fonte molto vicina alla famiglia, contattata dal giornale, la dichiarazione pubblica della ragazza 23enne avrebbe provocato un certo sconcerto nella coppia, molto aperta e protettiva nei confronti dei propri figli, senza alcuna eccezione.

In una nuova intervista al The Sun la ragazza ha quindi rivelato di aver comunicato la propria decisione ai genitori, di 73 e 66 anni, solo di recente: “La mia sicurezza è sempre stata la priorità numero uno per loro. Quello che sto facendo non è per fare del male a qualcuno o per racore, ma per onorare il mio corpo in un modo che sia anche remunerativo“.

Mikaela ha quindi svelato di aver scelto questa carriera perché in grado di fornirle una sicurezza in se stessa che non avrebbe mai pensato di ottenere. La giovane ha infatti subito abusi sessuali in passato, che le hanno procurato una serie di sofferenze e disturbi mentali. Mikaela ha così combattuto negli anni precedenti con l’anoressia, l’alcolismo e il disturbo della personalità borderline.

Fidanzata con il 47enne Chuck Pankow, la giovane ha spiegato di voler realizzare esclusivamente video “in solitaria”, prodotti in modo amatoriale, e pubblicarli sulla piattaforma PornHub: una limitazione auto-imposta come segno di rispetto nei confronti del compagno, che non vorrebbe mai tradire.

Sono sei in tutto i figli del regista Steven Spielberg: dall’attuale moglie ha avuto Sasha, Sawyer e Destry, oltre ad aver adottato Theo e Mikaela; invece dal matrimonio con la ex Amy Irving è nato il figlio Max Samuel.