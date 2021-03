Da Julia Roberts a Kate Middleton passando per Cate Blanchett e Natalie Portman. Sono tante le star che hanno scelto di indossare abiti vintage sul red carpet. Infatti la tendenza di riciclare abiti di seconda mano firmati non rappresenta soltanto un trend ma anche una scelta sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Così, il mondo dello star system, da sempre dedito al lusso e allo spreco, cambia rotta andando verso delle politiche sempre più sostenibili. La prova evidente è data dalle ultime richieste avanzate dall’organizzazione dei BAFTA, gli Oscar Britannici.

Quest’ultimi hanno modificato il dress code della serata auspicando calorosamente i partecipanti ad utilizzare outfit a impatto zero, green, riciclati e di seconda mano. Sempre più celebrities, infatti, hanno accolto l’esigenza di ridurre l’impatto ambientale e l’inquinamento prodotto anche dalle industrie della moda, virando verso la scelta di abiti vintage firmati dai più importanti brand. Per farlo hanno messo in atto una serie di escamotages, come ad esempio quello diventare assidue frequentatrici della bottega William Vintage, il re del vintage londinese dal quale scelgono di indossare abiti vintage sul red carpet.

Julia Roberts con l’abito Valentino agli Oscar 2001

Valentino Gavani ha raccontato che quella notte rimase in piedi per molte ore davanti alla tv per scoprire se l’attrice avesse indossato l’abito che aveva realizzato. Julia Roberts decise di sfoggiarlo proprio in occasione della Notte degli Oscar, nel 2001, segnando una delle più grandi soddisfazioni per lo stilista Valentino. Si trattava di un abito vintage in velluto e seta , realizzato nei colori del bianco e del nero. Lungo la schiena aveva un ampio strascico di tulle che accompagnava la silhouette femminile dell’attrice, facendola apparire con un’eleganza senza tempo. L’abito vintage in questione apparteneva alla collezione del 1992, che lo stilista italiano aveva realizzato per star come Jackie Kennedy ed Elisabeth Taylor e venne definito il terzo vestito più iconico della notte degli Oscar.

Vanessa Paradis con l’abito vintage Chanel agli Academy Awards del 2004

Sul red carpet degli Academy Awards del 2004, Vanessa Paradis ha indossato un abito vintage firmato Chanel Haute Couture. Lo stile tipicamente retrò dell’attrice appare definito da un abito bianco con balze impreziosite da triangoli sparsi di cristalli. Il punto focale dell’abito è rappresentato dalla gonna a vita bassa che richiama un look dallo stile anni ’30.

Beyoncè e l’abito vintage Versace agli Academy Awards del 2005

Tra gli abiti vintage più belli indossati dalle star sul red carpet, rientra quello scelto da Beyoncè per gli Academy Awards del 2005. L’abito firmato Versace è un modello a sirena in velluto total black . A completare il look un corpetto con scollo a cuore e un paio di orecchini pendant tempestati di diamanti che rendono la famosa cantante brillante più che mai.

Angelina Jolie con l’abito vintage firmato Hermès

Anche Angelina Jolie rientra nel novero delle star che hanno scelto di indossare abiti vintage sul red carpet. In particolare si tratta di un abito Hermès della collezione anni ’80. Le linee e il tessuto dell’abito appaiono morbidi e cadono dolcemente lungo la silhouette dell’attrice, declinandosi nei colori del bianco del marrone e del nero.

Natalie Portman con l’abito vintage Dior agli Oscar 2012

Nella Notte degli Oscar del 2012, l’attrice Natalie Portman sfila sul red carpet con un abito da sera a pois neri su fondo rosso risalente al 1954. Un abito dallo stile tipicamente anni ’50 che non manca di far sentire la propria eleganza e charme anche a distanza di molti anni avanti.

Jennifer Aniston e l’abito Dior vintage dei SAG Awards 2019

Acquistato nella leggendaria boutique di moda vintage LILY et Cie a Beverly Hills, Jennifer Aniston solca il red carpet dei SAG Awards indossando un meraviglioso abito vintage firmato Christian Dior. Appartenente alla collezione Primavera/ Estate 1999 di Dior, è stato realizzato da John Galliano. Nonostante siano passati 20 anni, questo abito in seta bianco con un morbido scollo sul decollètè, risulta moderno ed esalta il corpo statuario dell’attrice.

Kate Middleton e l’abito vintage Alexander McQueen dei Bafta 2020

La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ancora una volta stupisce per il suo stile ricercato e mai banale. In un abito vintage firmato Alexander McQueen, indossato in occasione dei Bafta 2020, afferma il suo stile elegante e regale. Infatti, pur trattandosi di un abito vintage riciclato, Kate appare luminosa e radiosa riuscendo a battere la concorrenza delle altre star. In particolare, l’abito retrò dallo stile chic e da vera principessa presenta un fondo bianco sul quale non mancano dettagli gold che illuminano il red carpet sul quale la duchessa ha sfilato insieme con il marito, il principe William.