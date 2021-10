Oscar 2022, tutti i film italiani in lizza per la nomination

Il 27 marzo 2022 si terrà a Los Angeles la cerimonia per la 94esima edizione dei Premi Oscar, e una pellicola italiana si giocherà la statuetta nella categoria Miglior film internazionale. Ed è arrivato il momento di decidere quale. Il 26 ottobre, infatti, la commissione dell’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali) si riunisce per votare ed eleggere, quindi, il film più meritevole di essere in lizza per l’Oscar. Unica condizione: le pellicole devono essere uscite tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021.

Sono 18 i titoli che si contendono la nomination, che verrà annunciata ufficialmente l’8 febbraio 2022. Tra questi spiccano grandi nomi del cinema italiano, come Paolo Sorrentino, Nanni Moretti e Pupi Avati. Il primo con È stata la mano di Dio, con Toni Servillo, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia dove ha vinto il Premio della Giuria: una storia ambientata nella Napoli degli Anno ’80, con il sottofondo dell’arrivo in Italia di Diego Armando Maradona. Il secondo concorre con Tre piani, che ripercorre le vite di tre famiglie che vivono su tre piani dello stesso palazzo. Lei mi parla ancora è invece il film di Avati, un delicato racconto di una storia d’amore durata 65 anni e che non si spegne nonostante la morte della moglie: interpretazione magistrale quella di Renato Pozzetto, al suo primo ruolo drammatico.

La nomination potrebbe toccare anche a La scuola cattolica di Stefano Mordini, film che racconta la tragica storia del massacro del Circeo, oppure a Freaks out di Gabriele Mainetti, che parla di un circo e dei suoi acrobati che si ritrovano a fuggire dai nazisti. In lizza anche Mario Martone con Qui rido io, la biografia dell’attore e commediografo Eduardo Scarpetta, interpretato da Toni Servillo, o Giuseppe Tornatore con il documentario Ennio, dedicato al maestro Ennio Morricone.

Questi, poi, tutti gli altri film che potrebbero ricevere la candidatura agli Oscar 2022: 3/19 di Silvio Soldini, A Chiara di Jonas Carpignano, Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, Il cattivo poeta di Gianluca Jodice, L’arminuta di Giuseppe Bonito, I fratelli De Filippo di Sergio Rubini, I giganti di Bonifacio Angius, Mondocane di Alessandro Celli, Parsifal di Marco Filiberti, Supereroi di Paolo Genovese, Yaya e Lennie – The walking liberty di Alessandro Rak.