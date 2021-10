Ottavia Piccolo, attrice e doppiatrice italiana, compie 72 anni il 9 ottobre 2021. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 11 anni. Durante la sua carriera, divisa tra teatro, cinema e televisione è stata diretta dai più importanti registi, da Pietro Germi a Luigi Magni, da Mauro Bolognini ad Ettore Scola.

Ha calcato il suo primo palcoscenico interpretando il ruolo di Helen in Anna dei miracoli diretta da Luigi Squarzina. Nel 1963 Piccolo ha debuttato anche al cinema recitando nei panni di una delle figlie del Principe di Salina ne Il Gattopardo di Luchino Visconti. Successivamente è partita alla conquista del cinema francese lavorando con i registi Claude Sautet e Pierre Granier-Deferre.

Nel 1968 è stata anche la protagonista femminile in Serafino recitando al fianco di Adriano Celentano e poi ha lavorato in diverse produzioni con Vittorio Gassman e Vittorio De Sica. Ottavia si è poi concentrata maggiormente sul suo primo amore, il teatro. Nota al grande pubblico per l’apparizione in molti sceneggiati televisivi, soprattutto tratti da testi classici della letteratura mondiale, nel 1979 fu anche candidata alle Elezioni politiche nelle liste del PSI a Milano. Ottenne solo 1.923 preferenze e non venne eletta.

Gli Anni ‘90 l’hanno vista nel telefilm Chiara e Gli altri, andato in onda anche in Francia e nel nuovo millennio nel ruolo di un analista in Tu la conosci Claudia? con Aldo, Giovanni e Giacomo. L’autunno del 2021 vede Ottavia Piccolo protagonista, insieme a Valentina Cervi, Lodo Guenzi, e Amanda Sandrelli, al Teatro Verdi di Monte San Savino. Insieme ai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo recita in Cosa Nostra spiegata ai bambini, scritto da Stefano Massini. La storia di Elda Pucci nel suo anno più rappresentativo, iniziato il 19 aprile 1983 quando divenne la prima donna Sindaco di Palermo.