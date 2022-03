Il difficile rapporto tra la Duchessa di Sussex Meghan Markle e suo padre Thomas non riesce a prendere una piega positiva. Dal 2018, anno del matrimonio tra Meghan e il principe Harry, sono infatti iniziate le controversie tra i due. Negli anni la situazione è andata peggiorando, con il padre che non ha mai perso un’occasione per porsi al centro dei riflettori e rivelare qualche dettaglio sulla relazione con Meghan. Se già nel 2020 Thomas Markle aveva venduto al Mail Online una lettera privata tra lui e la figlia, umiliandola, quest’anno ha deciso di impugnare un’altra arma per diffondere notizie sui Duchi di Sussex: YouTube.

“Abbiamo scoperto YouTube… abbiamo deciso di iscriverci e condividere la nostra storia“: così Thomas Markle ha annunciato l’apertura del suo canale sulla celebre piattaforma di video, insieme al suo amico fotografo Karl Lansen. I due hanno dichiarato di essere intenzionati a pubblicare un video settimanalmente, in cui daranno la loro opinione su questioni attuali, e certamente non potranno mancare questioni sulla Royal family. Ad ispirare Markle e Lansen, infatti, sono stati gli esperti di Reali Colin Campbell e Joe Rogan. Lansen ha parlato delle motivazioni dietro all’apertura del canale:

“Tom vuole far sentire la verità dalla sua bocca. Vuole parlare di come Meghan e Harry abbiano danneggiato la sua famiglia. Non ci saranno limiti alla discussione.”

Il canale YouTube si chiama Remarkable Friendship e il primo video è stato pubblicato il 13 marzo. Nel filmato, il padre di Meghan Markle ha deciso di parlare della causa legale in corso tra la Duchessa e la sorellastra maggiore, Samatha Markle. Samatha ha infatti intentato una causa per diffamazione contro Meghan, in quanto sostiene che la sorella abbia detto cose false sul suo conto durante l’intervista a Oprah Winfrey andata in onda il 7 marzo 2021 sulla Cbs e nel libro Finding Freedom. A proposito di quest’ultimo, Thomas nel video ha espresso la sua opinione:

“Penso che il libro sia pieno di bugie e difendo mia figlia maggiore, Samatha. […] Sono quattro anni che provo a incontrarmi con mia figlia (Meghan, ndr) e suo marito dai cappelli rossi in un’aula di tribunale faccia a faccia per difendere mia figlia maggiore.”

A proposito del canale Yotube del padre, Markle non si è ancora espressa. Sulla causa con la sorella, invece, il suo avvocato Michael Kump ha definito la causa “assurda e senza alcuna base concreta”. A novembre la Duchessa di Sussex si è scusata con la Corte d’Appello per la divulgazione di messaggi che sembravano confermare lo scambio di informazioni sui fratelli Markle con gli autori del libro.