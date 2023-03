Panico per Rihanna: uno stalker entra nella sua casa per chiederla in sposa

Poco importa se lo stalker che si è introdotto in casa di Rihanna avesse intenzioni romantiche, per la cantante deve essere stato un vero choc sapere che la sua proprietà privata è stata violata, anche se non si sa se fosse in casa al momento dell’invasione.

Stando a quel che riporta l’informatissimo sito Tmz, infatti, un uomo di cui non si conosce l’identità si è introdotto nella residenza di Los Angeles della popstar, con lo scopo di farle una proposta di matrimonio. Ma mentre era appena arrivato nel vialetto di ingresso della villa, è stato prontamente intercettato dalla sicurezza che lo ha fermato e avvertito la Polizia.

Gli agenti, una volta arrivati sul posto, hanno ammanettato l’intruso per poi portarlo via sulla volante. L’arresto per lo stalker, arrivato dalla sua beniamina dalla lontana Carolina del Nord, non è scattato, perché, nonostante i ripetuti avvisi di lasciare la proprietà privata di Rihanna, pare che in realtà non abbia infranto nessuna legge.

rihanna

Ma non è la prima volta che la cantante si trova in una situazione del genere. Nel 2018, infatti, un uomo di nome Eduardo Leon fu arrestato nella casa della popstar, sempre a Los Angeles. Pare che in quell’occasione, l’intruso sia stato all’interno dell’abitazione per almeno un giorno interno, in attesa che Rihanna facesse rientro, dato che si trovava (fortunatamente) fuori città. Quando fu scoperto, raccontò agli agenti le sue intenzioni: si trovava lì per fare sesso con la sua beniamina.