Nel maggio del 2022, Rihanna e A$AP Rocky hanno dato alla luce il loro primogenito senza averne mai rivelato il nome. Dopo un anno dalla nascita del piccolo, il Daily Mail ha risolto l’enigma: il giornale, infatti, è riuscito a procurarsi il certificato di nascita del bambino che si chiamerebbe RZA Atheltston Mayers, in onore di Robert Fitzgerald Diggs, il rapper newyorkese del collettivo Wu-Tang Clan, conosciuto come RZA, appunto.

Il figlio d’arte, dunque, avrebbe ricevuto il nome di un celebre cantante della scena hip hop americana, all’insegna della passione che, da sempre, unisce la carriera professionale dei genitori: la musica. Secondo la fonte, ripresa anche da Page Six, il secondo nome del piccolo, sarebbe lo stesso del padre, Rakim Athelston Mayers.

Quella di Rihanna e A$AP Rocky, tuttavia, non è l’unica coppia ad essersi presa del tempo per scegliere come chiamare il figlio. Sulla stessa lunghezza d’onda, infatti, anche Kylie Jenner e Travis Scott si sono dilungati nella scelta del nome di Aire, il secondogenito, che inizialmente, volevano chiamare Wolf.

La cantante di Diamonds, nel mese di aprile 2023, ha pubblicato alcuni teneri scatti che riprendono il piccolo RZA mentre gioca in giardino, condividendo con i follower alcune rare immagini del bambino. La popstar, infatti, dopo il servizio fotografico per British Vougue, non ha mai condiviso molte immagini del figlio, tenendolo lontano dalla luce dei riflettori.

L’artista 33enne, inoltre, durante il Super Bowl di quest’anno, ha rivelato di essere incinta per la seconda volta e, nel corso di un’intervista, ha raccontato alcuni aspetti della vita da neomamma: “Non dormi assolutamente, nemmeno se lo volessi. Sei uno zombie per la maggior parte del tempo”, si legge tra le righe di Cosmopolitan.

“Diventa il tuo tutto. Davvero, non ricordi più come fosse la vita prima che nascesse”, ha spiegato, rivelando di sentirsi pronta per accogliere in famiglia il nuovo bebè di casa Mayers nonostante tutte le preoccupazioni e la fatica portata avanti in questi mesi: “Questa è la cosa più folle di sempre”.