L’attrice che il pubblico di Netflix ha visto crescere grazie al suo ruolo di Undici, la bambina con i poteri speciali in Stranger Things – di cui proprio il 27 maggio 2022 è uscita la prima parte della quarta stagione – è stata perseguitata da un uomo. Uno stalker avrebbe raggiunto Millie Bobby Brown, mentre si trovava sul set del suo nuovo film, Damsel. A quanto pare, a difesa della ragazza di 18 anni sarebbe intervenuto anche un tribunale, come riportato da The Sun.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – Dalian Martin il suo nome – avrebbe ingannato la sicurezza per intrufolarsi sul set londinese e avvicinarsi alla star durante le riprese. Non si tratterebbe nemmeno della prima volta. Lo stalker avrebbe inseguito Millie Bobby Brown anche mentre era impegnata nelle registrazioni dal vivo di un podcast.

Visto il grave pericolo di molestie e le continue ingerenze nella vita privata dell’attrice, è stato deciso di prendere provvedimenti. Il tribunale ha quindi emesso un’ordinanza di protezione contro lo stalking a favore di Brown e all’uomo è stato fatto quindi espresso divieto di avvacinarsi a lei o ai luoghi frequentati da lei e dai suoi familiari. Se non dovesse rispettare queste direttive, il soggetto potrebbe finire in carcere.

Millie Bobby Brown, che interpreta il personaggio principale nella storia dei Duffer Brothers, non solo ha conosciuto un successo incredibile grazie alla serie, ma è diventata un punto di riferimento per la Generazione Z. Ha esrodito nel cinema con il film Godzilla II – King of the Monsters (2019) nei panni di Madison Russell, ruolo che ha poi ripreso nel sequel Godzilla vs. Kong (2021). L’attrice è inoltre nota anche per il film Enola Holmes, in cui ha recitato nel ruolo della protagonista.