Voglia di relax? Niente paura ci pensa Victoria Beckham con il suo pigiama ultra chic, perché restare in casa con stile si può e per la posh spice si deve! Un look trasversale, che dalle linee homewear ha preso il largo e passando da modelli prettamente indoor si è arrivati all’outdoor, il pigiama glamour che va sfoggiato, non nascosto, esaltato, non coperto.

Sul suo profilo Instagram Victoria Beckham, stupenda nel suo pigiama, ci regala proprio una prospettiva di questo tipo, perfettamente in tendenza con la moda inverno 2021. L’ex Spice Girls, in un mini video, ha indossato un pigiama e una vestaglia che arriva dritta dritta dal suo brand di moda e dalla nuova collezione:

“Il pigiama e la vestaglia più chic di sempre! Vivrò indossando questi per il resto del mese. Sono disponibili in due colori (blu navy e avorio) e c’è anche una mascherina da notte abbinata”.

Lo sleep dress (abito pigiama) è un capo di tendenza che dalla camera da letto può arrivare direttamente alla moda giorno. Nonostante questo trend sia stato ampiamente sdoganato, indossarlo nel modo giusto non è una cosa semplicissima e la cura dei dettagli per evitare scivoloni di stile è fondamentale.

Importantissima la scelta del tessuto, prezioso come la seta ad esempio, ma anche in pizzo o satin luminoso, come anche rispettare il taglio dello sleep dress è importante: deve essere un coordinato casacca e pantalone dalla linea maschile. Tenendo ferme queste due regole base, ma imprescindibili, si può iniziare a giocare mixando e interpretando questo trend.