La dolcissima dedica di David Beckham e dei figli per il compleanno di Victoria Beckham

Oggi, 17 aprile 2023, è il compleanno di Victoria Beckham e per celebrare questa giornata speciale, David Beckham pubblica su Instagram un tenero scatto di coppia. L’immagine risale agli Anni 2000 e ricorda l’inizio della loro storia d’amore. “Buon compleanno alla più incredibile moglie e mamma, colei che ci ispira ogni singolo giorno”, scrive con affetto l’ex calciatore e aggiunge: “Ti amiamo e meriti di trascorrere una giornata speciale”.

Nella didascalia vengono menzionati anche i quattro figli della coppia, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper e alla fine del post compare l’hashtag #HarperSeven, un gioco di parole che rimanda al nome della scrittrice preferita di Victoria Beckham, Harper Lee, e il numero di maglia dell’ex giocatore del Manchester United.

David Beckham non è l’unico a condividere sui social la celebrazione dell’evento, infatti, anche l’ex Spice Girl pubblica i momenti speciali dei festeggiamenti per il suo 49esimo compleanno, lasciando in primo piano lo scatto che la ritrae in compagnia del marito.

La coppia si è conosciuta nel 1997 nel lounge dei calciatori del Manchester United e da allora è sbocciata una storia d’amore intramontabile. Dopo un anno dal fidanzamento ufficiale, è nato il primo figlio, Brooklyn Beckham e, anche se oggi sono trascorsi ben 25 anni dal giorno del matrimonio di Posh&Becks, il sentimento che li unisce non accenna minimamente a sbiadire.

In occasione di anniversari, compleanni e ricorrenze speciali, la coppia si scambia puntualmente messaggi di affetto, i quali vengono condivisi amorevolmente anche dai figli. Infatti, anche il secondogenito, Romeo Beckham, oggi calciatore dell’Inter Miami II, condivide sui social una fotografia abbracciato a Victoria Beckham e commenta: “Buon compleanno alla migliore mamma là fuori, ti amo tantissimo”.