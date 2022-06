David Beckham e Haper a Venezia, un viaggio speciale padre-figlia

L'ex calciatore e la più piccola della famiglia sono volati in Italia da soli per qualche giorno di vacanza, ma soprattutto per partecipare a un evento speciale: il 180esimo anniversario di Riva, emblema dell'arte nautica made in Italy, che ha festeggiato la ricorrenza al Gran Teatro La Fenice.