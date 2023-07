Victoria e David Beckham festeggiano il 12esimo compleanno di Harper

Harper Beckham, l’ultimogenita di David e Victoria Beckham, nella giornata di ieri, 10 luglio 2023, ha celebrato il suo 12esimo compleanno. L’ex Posh Spice, nel corso del fine settimana, ha deciso di anticipare i festeggiamenti, realizzando un party a sorpresa per la piccola di casa al Prada Caffè di Londra. In realtà, le novità non finiscono qui: proprio in queste ore, infatti, sul profilo Instagram dell’imprenditrice, sono comparse alcune foto di famiglia scattate al parco divertimenti di Walt Disney World, una gita di famiglia organizzata in vista dell’evento.

Lo scorso sabato, come documentato sui social dalla stilista britannica, la famiglia Beckham ha organizzato un Prada party esclusivo, postando su Instagram alcuni dei momenti più iconici della giornata. La voce di Like That, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo un carosello di immagini in cui la festeggiata è stata fotografata mentre indossava uno slip dress in raso color lilla.

Nelle ultime ore, Victoria Beckham ha condiviso con le migliaia di followers altre immagini dei festeggiamenti, proseguiti all’interno del Walt Disney World. La quartogenita della coppia e l’imprenditrice sono state fotografate con un cerchietto che riprendeva la forma delle celebri orecchie di Minnie e Topolino, uno dei cartoni animati più amati da bambini e adolescenti.

Tra i numerosi scatti postati online, inoltre, è comparso anche l’ex calciatore che, affettuosamente, si è fatto riprendere mentre abbracciava la figlia: “Buon compleanno mia splendida signorina”, ha aggiunto tra le storie condivise su Instagram, esprimendo tutto l’amore provato per la giovane Harper.