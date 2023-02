Maurizio Costanzo è morto, aveva 84 anni

Maurizio Costanzo è morto all’età di 84 anni. Il conduttore, uno dei volti più noti della televisione italiana che ha contribuito a rivoluzionarne il linguaggio, è scomparso a Roma il 24 febbraio 2023. Ad annunciarlo è stato il suo ufficio stampa. In tanti lo ricordano oggi come

il monumento del piccolo schermo.

Giornalista, autore e sceneggiatore, Costanzo era nato a Roma il 28 agosto 1938 e aveva raggiunto la grande popolarità conducendo, nel 1976, il talk show della Rai Bontà loro. Decine di programmi radiofonici e televisivi portano la sua firma, legata soprattutto al Maurizio Costanzo Show, il salotto mediatico più longevo e importante della storia della tv in Italia (40 anni di puntate e quasi 55.000 ospiti intervistati) in onda sulle reti Mediaset dal 1982, e a Buona Domenica. Ma anche Acquario, Grand’Italia, Fascination.

Il giornalista si è impegnato in prima linea nella lotta alla mafia, anche in virtù del rapporto di amicizia e stima che lo legava al giudice Giovanni Falcone, spesso ospite nelle sue trasmissioni. Con Michele Santoro ha realizzato una maratona Rai-Fininvest proprio contro la mafia made in Italy, che sembra essere stata la causa di un attentato – da cui è uscito incolume – organizzato ai suoi danni. Il 14 maggio 1993, infatti, una Fiat Uno imbottita di novanta chilogrammi di tritolo esplodeva in via Ruggero Fauro, a Roma, mentre Costanzo transitava di lì su un’altra vettura.

Nella sua vita privata Costanzo si è sposato quattro volte, l’ultima delle quali, nel 1995 con la nota presentatrice Maria De Filippi. “Dicevo che volevo trovare la donna nella mano della quale morire e l’ho trovata”, aveva detto in una recente intervista.