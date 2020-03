Selena Gomez: nuovo taglio di capelli ispirato a Jennifer Aniston in Friends

Nell’ultimo periodo Selena Gomez ci ha abituati a numerosi cambi di look per quanto riguarda i capelli, partendo da una frangetta scalata per poi passare ad un bob riccio.

La popstar, durante un’intervista al The Kelly Clarkson Show, ha di nuovo stupito i suoi fan sfoggiando un taglio vintage che è stato uno dei trend degli anni Novanta. Si tratta del famoso The Rachel ovvero l’acconciatura che Jennifer Aniston aveva quando interpretava il suo personaggio Rachel Green nella sit-com Friends.

Il taglio, che è stato uno dei più richiesti e copiati all’epoca, è caratterizzato da ciocche perfettamente scalate e leggermente mosse di media lunghezza. La pettinatura segue, quindi, le tendenze tanto in voga oggi che al posto delle lunghezze pari prediligono lo shag in cui predominano sezioni di capelli molto scalate.

L’hairstylist personale di Selena Marissa Marino ha affermato attraverso un post su Instagram che il taglio di capelli della cantante è ispirato a Rachel, ma ha subito anche l’influenza delle sezioni voluminose con frangia alla francese di Goldie Hawn nel film Il club delle prime mogli.

Intanto la Gomez è sicuramente entusiasta del risultato, anche perchè non ha mai fatto segreto della sua grande ammirazione per Jennifer Aniston. Per l’appunto, in una puntata dell’Ellen DeGeneres Show l’artista ha confermato di essere grande fan di Friends e soprattutto di un personaggio: “Rachel era la mia vita“.