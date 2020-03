Ponte Primo maggio 2020: mete e offerte

Il ponte Primo maggio 2020 non è poi così lontano, se si desidera scegliere mete libere dal caos cittadino e approfittare delle offerte migliori, tra pacchetti e sconti.

Quest’anno, infatti, il 1° maggio cade di venerdì. Niente di meglio per ritagliarsi 3 giorni interi di relax. Tra Spa, sapori regionali, natura, con la famiglia e i bambini o con il partner, in una fuga romantica.

Abbiamo selezionato per voi mete e offerte ideali per il ponte Primo maggio 2020. Un weekend lungo per godere il primo sole, il mare, le colline del nostro Belpaese.

Beauty farm La Torre sul Trasimeno. Via Rengone 30, Chiusi (SI). Una beauty farm ricavata da un antico monastero, con centro benessere e piscina coperta. Si trova alle porte del meraviglioso borgo di Chiusi. Qui potrete visitare il Museo Etrusco e assaporare il meglio dell’enogastronomia toscana. Ma anche partire alla scoperta di Umbria e Toscana, visitando Arezzo, Montepulciano, Montalcino, Pienza, Siena, la Val d’Orcia, Perugia, Assisi, Firenze e la zona del Lago Trasimeno. Prezzo 2 notti, trattamento di mezza pensione, pranzo del 1° maggio, un massaggio, 275 euro a persona.

Castello di Poreta. Località Poreta (PG). All’interno di una dimora del XIV secolo sorgono le suite e il ristorante al Castello di Poreta, non distante da Spoleto. Un rifugio per l’anima, ma anche un luogo dove la ricerca del dettaglio prende forma in un ambiente unico. Situato in una posizione strategica, che permette di raggiungere agevolmente le città di Trevi, Foligno, Montefalco, Spello e Assisi. Pacchetto 2 notti in camera doppia Classic, una cena per due persone con menu alla carta (tre portate vini e bevande esclusi), colazione all’italiana, sconto del 10% nel ristorante con menù alla carta, 120 euro a persona.

Callistos Hotel. Via Lecce, Tricase (LE). Ricercatezza, tanto spazio, design e cura dei dettagli in questa struttura nel centro pittoresco di Tricase, in Salento. L’offerta “Ponti di Primavera” sfrutta la modernissima e completa Spa. Comprende pernottamento, prima colazione, percorso Spa di 2 ore con accesso al bagno turco, sauna finlandese, docce polisensoriali, geyser, zona relax, tisaneria e idropiscina. Ma anche accesso al centro fitness 24h e late check out. Pacchetto a partire da 79 euro a persona.

Hotel Mediterraneo. Via Tacito 12, Bellaria Igea Marina (RN). A pochi passi dal mare della riviera romagnola, questo elegante resort è perfetto sia per famiglie che per coppie in cerca di una rilassante fuga romantica. Soggiorno minimo di 2 notti in camera doppia di tipologia Paris. Offerta che include pensione completa con bevande incluse al ristorante, utilizzo illimitato della piscina esterna riscaldata con idromassaggi, animazione tutto il giorno, accesso al Centro benessere con l’acquisto del pacchetto Wellness a tariffe vantaggiose, a partire da 71,25 euro a persona a notte.