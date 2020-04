Pasqua e Pasquetta in casa: cosa fare per non annoiarsi

Cosa fare per non annoiarsi dovendo trascorrere Pasqua e Pasquetta in casa? La nostra redazione ha pensato a una serie di idee originali e divertenti per festeggiare non solo ai tempi della quarantena per il Coronavirus ma anche – in generale – in caso di pioggia.

Durante la settimana sono tantissime le cose che si possono fare se non si può uscire di casa. Dagli allenamenti e gli esercizi fitness per mantenersi in forma vista la vita sedentaria di questo periodo alle pulizie di casa, cambio di stagione compreso. Dalla lettura dei libri alla pizza o al pane, magari con il lievito di birra fai da te.

Pasqua e Pasquetta, però, sono due giorni festivi e, sebbene in questo periodo particolare del 2020 siano saltate le convenzioni e stravolte le abitudini, per tirare su il morale e rendere le giornate meno monotone è utile fare qualcosa di diverso rispetto agli altri giorni.

Naturalmente è importante ricordare che per molti, al di là di conglietti e fiori, si tratta soprattutto di una festa religiosa. I cattolici potranno seguire grazie alla diretta televisiva delle 11 su Rai 1 da San Pietro la Messa della Domenica di Pasqua. Al termine della Messa Papa Francesco si recherà in sacrestia, toglierà i paramenti e tornerà in Basilica, davanti all’altare della Confessione, da cui pronuncerà l’atteso messaggio Urbi et Orbi e impartirà la benedizione pasquale. Tutto, quindi, si svolgerà all’interno per evitare assembramenti.

E per il resto del weekend lungo? Dopo aver ordinato colomba e uova a domicilio, ecco cosa fare per non annoiarsi dovendo trascorrere Pasqua e Pasquetta in casa tra adulti o con i bambini.

Pasqua e Pasquetta in casa: cosa fare