Pasqua 2020: uova e colomba a domicilio, le migliori da ordinare

La quarantena per il Coronavirus ci costringe in casa, ma non frena la voglia di vivere una Pasqua 2020 all’insegna della tradizione, possibile grazie alle uova e colomba a domicilio: per questo la nostra redazione ha selezionato le migliori da ordinare.

Da Milano a Roma, passando per la Campania e la Sicilia, of course, in tutta Italia si moltiplicano per far arrivare direttamente nelle case i dolci pasquali più amati e portare un po’ di dolcezza nelle famiglie che vivono un periodo difficile.

Le nostre scelte puntano tutte sulla qualità. La colomba artigianale, caratterizzata dalla scelta di ingredienti di alta qualità, da una lunga lievitazione e da ricette segrete di sapienti pasticceri, è un dolce perfetto per la colazione, la merenda e alla fine del pasto delle feste.

L’uovo di Pasqua fa felici non sono i bambini, ma anche i grandi fan di cioccolati pregiati e accostamenti originali.

Pasqua 2020: uova e colomba da ordinare

A Pasqua 2020 non rinunciate a festeggiare con golosità: ecco le migliori tra uova e colomba da ordinare a domicilio.

Colombe De Vivo

La scelta di colombe nella storica pasticceria di Pompei è ampissima, da quella tradizionale a quella al pistacchio, da quella ai frutti di bosco alla delizia al limone. Quest’anno si aggiungono altri quattro prodotti tra il classico e l’innovazione: la Colomba Cheesecake alle fragole, la Colomba Pastiera di grano, la Colomba Sfogliatella Santa Rosa e la Colomba salata Pesto e pomodoro. Per ogni colomba acquistata, 10 euro saranno devoluti agli ospedali campani. Shop sul sito

Colombe Fiasconaro per Pasqua

Al fianco delle proposte della Linea Classica e della Linea Frutta, dal Laboratorio Fiasconaro arrivano le idee innovative della Linea Oro e i territoriali. Imperdibile la Colomba Nero Sublime, con “grani” di cioccolato di Sicilia al suo interno, doppia glassatura, cioccolato fondente ad avvolgere la delicata confettura di fragoline di bosco di Sicilia. Shop sul sito

Colombe e uova pasquali Rinaldini

Rinaldini pensa a tutti. Con le colombe, tradizionale al profumo di vaniglia, arance e mandorle, tradizionale con cioccolato Vietnam 73% e scorze di arance di Sicilia candite, tradizionale al profumo di vaniglia e agrumi di Sicilia con albicocche semi candite e fichi. E con le divertenti uova decorate, a tema animali, più grandi ricoperte di rondini o cuori, o confezionate con packaging animalier. Ci sono, poi, i famosi soggetti in finissimo cioccolato bianco, al latte o fondente, dal leone alla scimmia. Su Milano e Roma in consegna a domicilio grazie a Cosaporto.it

Colomba Dolcemascolo

La Pasticceria Dolcemascolo è una vera e propria istituzione a Frosinone ed è attiva da più di 30 anni. La realizzazione della sua colomba prevede 48 ore di lievitazione a freddo e una lavorazione dell’impasto in acqua per attenuare l’acidità del lievito e conferire al prodotto umidità. Oltre che nella versione classica, viene realizzata nelle varianti con Frutti di bosco bio (Az.agr. La Collina), Cioccolato fondente (Valrhona) e Cioccolato e pere. Shop sul sito

Uova Grezzo Raw Chocolate

Un uovo di Pasqua che pensa al gusto ma anche alla salute dei consumatori? L’uovo di cioccolato crudo biologico firmato dalla pasticceria artigianale romana Grezzo Raw Chocolate. Dolcificato con zucchero di cocco, è un concentrato di nutrienti essenziali ed in particolare di flavonoidi, con il vantaggio di un indice glicemico basso e quindi adatto a tutti. Le varianti sono 4: dal più dolce fondente al 65%, normale o con granella di nocciole, fino al 100% senza zuccheri aggiunti, passando per un intenso 80% dal gusto diretto e inconfondibile. Si acquista online con più del 20% di sconto. Shop sul sito

Colombe Tabiano

Un’altra proposta all’insegna della salute per il ridotto contenuto di zuccheri è quella delle colombe della pasticceria Tabiano, firmate dal Maestro Pasticcere Claudio Gatti. Tre i tipi proposti per la Pasqua 2020. La classica con pezzettoni di albicocca candita (per abbassare il contenuto lipidico), ai grani antichi (con farine scelte in base alle ricerche della Food Valley) e quella agli zuccheri naturali (per abbassare l’indice glicemico della colomba). La colomba può essere spedita previa prenotazione allo +39 0524 565233 o [email protected].

Colombe e uova Amedei

La Colomba porta la firma del Maestro Roberto Rinaldini, pastry chef dell’Accademia dei Pasticceri Italiani. Quattro, invece, le varietà di uova dal gusto ricercato tra cui scegliere per stupire con un regalo raffinato: Bigusto, Toscano Black 70, Latte & Nocciole e Toscano Red, nate per soddisfare tutti i palati. Shop sul sito

Colombe Vincente Delicacies Pasqua 2020

Vincente Delicacies, pasticceria artigianale alle pendici dell’Etna, per la Pasqua 2020 dedica un’intera linea di colombe artigianali alla “fastuca”, il nome dialettale del pistacchio di Bronte DOP. Non mancano, poi, le colombe classiche e farcite nella scatola regalo con l’abbinamento della crema spalmabile al pistacchio di Bronte DOP o con arancia rossa candita siciliana e cioccolato extra fondente 70% in abbinamento al vasetto di marmellata di arancia rossa. Shop sul sito