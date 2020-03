Decorazioni pasquali fai da te: idee per la tavola

Le decorazioni pasquali fai da te sono perfette idee per la tavola dei giorni di festa. Questi addobbi portano colore e allegria, possono essere utilizzate come centrotavola o segnaposti, in base alla grandezza e alla posizione.

Realizzare le decorazioni pasquali fai da te per la tavola ha tantissimi vantaggi. Prima di tutto gli addobbi così possono essere personalizzati in base ai gusti, ai colori, ai componenti della famiglia. Il fai da te, poi, è un’attività divertente, anti-stress e adatta a tutti, grandi e bambini, che sono amanti dei “lavoretti”. Ognuno può scegliere un compito, dalla progettazione alla realizzazione. Specialmente nelle giornate di pioggia e quando non si può uscire di casa, come ai tempi della quarantena per il Coronavirus, il bricolage permette di passare un po’ di tempo senza annoiarsi, anzi esercitando la propria creatività.

Le decorazioni per Pasqua possono essere acquistate o fai da te. Fanno bella mostra di sé in tutta la casa, ma sulla tavola – fulcro del pranzo pasquale intorno a cui si riuniscono gli abitanti di casa – sono quasi un obbligo.

Protagonisti delle decorazioni sono i colori della primavera, come i pastello o quelli che simboleggiano la rinascita annuale della natura, dal verde all’arancio, dal fucsia al giallo. Gli animali del cortile, come pecorelle, pulcini, galline e conigli. E, naturalmente, le uova, simbolo di nuova vita in tantissime culture e religioni, non solo in quella cristiana.

La nostra redazione ha trovato 5 idee per la tavola con decorazioni pasquali fai da te.

Decorazioni pasquali fai da te: 5 idee per la tavola