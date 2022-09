"Nonna è con il bisnonno" le parole del principino Louis alla morte di Elisabetta II

A pochi giorni dalla scomparsa della Regina Elisabetta, Kate Middleton narra un emozionante aneddoto alla folla riunita davanti i cancelli della dimora della sovrana. La donna, fresca di “nomina” a Principessa di Galles e Duchessa di Cornovaglia, non ha mancato l’appuntamento con i sudditi, orfani di una sovrana tanto amata, e si è stretta al loro dolore con l’eleganza e la discrezione che da sempre la contraddistinguono. Insieme al marito William e, per la prima volta dopo un lungo periodo, in compagnia di Harry e Meghan, si è fermata ad ammirare i numerosi mazzi di fiori lasciati al cancello.

Kate Middleton stavolta si è spinta oltre e ha offerto un emozionante spaccato della sua vita privata. La Principessa di Galles ha raccontato alla folla che il principino Louis, dopo aver saputo della scomparsa della Regina Elisabetta, ha affermato che “Almeno la nonna è con il bisnonno ora”, provocando la commossa reazione della mamma. Il bambino ha appreso la notizia proprio il primo giorno di scuola mentre era in compagnia dei fratelli George, di nove anni, e Charlotte di sette. Il principe Louis è il più vivace dei tre, come ha dimostrato nel corso della cerimonia per il Giubileo di Platino della Regina.

In quella occasione il bambino aveva iniziato a dare i primi segni di insofferenza dopo qualche minuto dall’inizio. Charlotte prima e Kate Middleton dopo avevano cercato di calmarlo ma i loro sforzi avevano ottenuto come risposta soltanto un bel marameo da parte del piccolo, un gesto che in breve ha fatto il giro del mondo facendo sorridere anche gli spettatori più severi. Sono state numerose le donne che in quel momento hanno provato una simpatia istintiva per Kate Middleton, apparsa per la prima volta nelle vesti di una mamma sopraffatta dai capricci del figlio!