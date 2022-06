Una foto comparsa sul profilo Instagram ufficiale dei duchi di Cambridge – e intrisa di tenerezza – celebra la Festa del Papà, che nei paesi Anglosassoni come Usa, Inghilterra e Irlanda, cade la terza domenica di giugno. Nello scatto inedito, il Principe William, primogenito di Carlo e Lady Diana, appare felice al fiano dei figli George, Charlotte e Louis.

I maggiori George e Charlotte sono disposti ai lati di papà William, che al centro li circonda con un abbraccio. Sulle sue spalle c’è il piccolo Louis, ultimo arrivato in famiglia. “Auguriamo una buona festa del papà ai padri e nonni di tutto il mondo”, si legge nella didascalia che accompagna l’immagine, sull’account che il Principe William condivide con la moglie Kate Middleton.

Come riportato da Fanpage, la foto in questione risalirebbe al 2021, quando la Royal Faimly si trovava in viaggio in Giordania. Polo verde e pantaloncini chiari per il futuro re, che compie gli anni il 21 giugno, mentre George (8 anni) indossa una camicia camouflage. Charlotte (7) ha un abitino a quadri sui toni del blu e le maniche corte a ruche. Al piccolo Louis (4) è stata messa invece una camicetta a righe blu.

Probabilmente, al momento della foto, la famiglia degli eredi al trono britannico si trovava con esattezza a Petra. Una città dichiarata patrimonio dell’Unesco nel 1985, che dal 2007 è nella lista delle Sette meraviglie del mondo moderno. Un luogo molto caro alla duchessa di Cambridge – grande assente della foto – che lei ama molto perché da bambina ha vissuto un periodo in Giordania. La sua famiglia vi si era trasferita infatti quando i genitori lavoravano nella British Airways.

Uno scatto colmo di goia e lontano dalla serietà dell’etichetta che, solo guardandola, sprigiona sentimenti di complicità familiare e allegria. I bambini sono spontaneamente sorridenti, un tratto che li rende molto cari al popolo inglese. Sembra infatti che i piccoli Cambridge non risentano dell’atmosfera spesso austera che circonda la corte inglese.