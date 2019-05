Un elemento fondamentale per l’arredamento della cucina di oggi sono i quadri, differenti a seconda che si tratti di un ambiente rustico, moderno o classico. DireDonna vi guida con consigli ed esempi nell’arredamento di una camera che spesso sottovalutiamo.

In effetti, quando si parla di cucina, si pensa giustamente agli elettrodomestici, ai fornelli, al lavabo ma non all’arredamento in senso classico. Punto di ritrovo di famiglie e di chi vive in casa, la cucina è uno degli ambienti in cui trascorriamo maggior tempo. Allora perché non scegliere dei quadri per arredarla? Sì, è questa la nuova tendenza, che si differenzia a seconda dello stile delle nostre cucine.

I quadri per una cucina rustica solitamente ritraggono frutta o paesaggi di campagna, dipinti a mano, in stile vintage. Ora sono molto ricercati anche quelli stampati su tavole di legno in set componibili in vari tasselli.

Per una cucina moderna l’astratto, la pop art e la fotografia vanno per la maggiore. Poca pittura e molti colori. Infine, per una cucina classica si tende a scegliere colori pastello, più su tonalità invernali e autunnali, a seconda della cucina, puntando sullo shabby chic e i fiori.

DireDonna vi consiglia alcuni dei quadri da cucina più acquistati su Amazon.

Quadri per cucina rustica

Natura morta stampa su legno 100×50

Iniziamo con un quadro adatto ad ogni cucina rustica, che ritrae una natura morta. Colori autunnali, in una stampa di alta qualità su base in legno. Colori brillanti e superficie lavabile. Gli utenti Amazon ne apprezzano la precisione della stampa e la qualità.

Pro: stampa molto precisa nonostante sia su legno.

Prezzo consigliato: 89,99 euro. Scopri se è in sconto.

Olio su tela paesaggio rustico 80×120

Adatto a qualunque ambiente della casa, questo paesaggio rustico è perfetto per la vostra cucina. Si tratta di un olio su tela, disponibile in varie misure. Tante e differenti le sfumature di colore, che lo rendono adatto ad ogni cucina.

Pro: dipinto a mano.

Prezzo consigliato: 68,00 euro. Scopri se è in sconto.

Quadri per cucina moderna

Quadri Moderni KANDINSKY 4 pz. cm 30×30

Queste stampe astratte su tela dei quadri di Kandinsky coloreranno la vostra cucina moderna. Si tratta di una produzione italiana artigianale realizzata da Degona. Sono 4 i pezzi, realizzati con inchiostro biologico che non si scolorisce col tempo. Ideale per delle cucine piene di vivacità.

Pro: non scolorisce e i 4 pezzi si possono disporre come si vuole.

Prezzo consigliato: 19,90 euro. Scopri se è in sconto.

La nostra scelta: unisce classicismo a modernità, e possiamo azzardare nel dire che potrebbero essere adatti ad ogni cucina. I quattro pezzi singoli poi possono essere disposti come preferiamo, a seconda dello spazio presente nella nostra cucina.

Stampa modulare con spezie 5 pz.

La seconda opzione è una stampa modulare in 5 pezzi raffigurante le spezie più usate nelle nostre cucine. Elegante, su sfondo nero, richiede una parete libera. Luminosa e colorata, questa stampa è l’ideale per chi ama stare dietro i fornelli e sperimentare. Colori vivi e immagini di qualità.

Pro: ottima qualità delle immagini, facile da montare.

Prezzo consigliato: 89,66 euro. Scopri se è in sconto.

Quadri per cucina classica

Quadro in legno Yellow Roses 5 Pezzi 66×115

Il più venduto su Amazon è questo quadro su legno shabby chic per la vostra cucina classica. Un carretto di rose, colori eleganti, ottima produzione. Prodotto artigianale italiano, è molto raffinato e darà alla vostra cucina quel tocco in più per renderla impeccabile.

Pro: Facile da montare e stampa perfetta.

Prezzo consigliato: 24,99. Scopri se è in sconto.

Quadro su tela vintage Breakfast 40×40

Se la vostra cucina classica ha dei richiami vintage, questo quadro ispirato alla colazione fa per voi. Il richiamo alla cucina americana anni ’50 è adatto ad un ambiente luminoso, ed è disponibile in stampe e colori differenti. La stampa è di ottima qualità e realizzata su un telaio in legno eco.

Pro: un prodotto che unisce il gusto retrò al moderno.

Prezzo consigliato: 9,26 euro. Scopri se è in sconto.