Quali scarpe indossare a un matrimonio

Le scarpe da indossare a un matrimonio vanno scelte con molta attenzione, tenendo in conto non solo le tendenze della moda ma anche – e soprattutto – gli abbinamenti con il resto dell’outfit da cerimonia e la loro comodità.

Décolleté e mules, ma anche slingback e ballerine sono le proposte più gettonate per essere indossate sia in chiesa, per nozze formali, che in comune, per una cerimonia con un rito civile. Meglio soprassedere ai sandali, soprattutto in caso di un matrimonio elegante.

Non sapete districarvi nella giungla delle soluzioni offerte da brand e stilisti? Ecco le 7 scarpe da indossare a un matrimonio preferite dalla redazione.