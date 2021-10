Quarta Repubblica torna con il suo consueto appuntamento settimanale, lunedì 25 ottobre 2021 su Rete 4. Il talk show d’informazione dedicato all’attualità politica ed economica, condotto da Nicola Porro, propone in questa puntata diversi approfondimenti. Dalla riforma delle pensioni, ai presunti finanziamenti dal Venezuela per il Movimento 5 Stelle. Inoltre, ampio spazio all’inchiesta sul Reddito di Cittadinanza e i centri per l’impiego.

Tra i servizi da segnalare anche un reportage da Roccella Ionica, il comune calabrese ultimamente noto come la nuova Lampedusa per i recenti sbarchi di migranti. Sulla riforma del sistema pensionistico in studio si affronta il tema che in questi giorni è sul tavolo delle trattative, ossia il possibile passaggio da quota 100 a quota 104 in tre anni. Dopo un anno torna anche il dibattito sul presunto finanziamento di 3,5 milioni di euro che il Movimento 5 Stelle avrebbe ricevuto nel 2010 dal governo venezuelano. La vicenda è tornata alla ribalta dopo le dichiarazioni che l’ex capo dell’intelligence di Hugo Chavez ha riportato alla giustizia spagnola.

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento, partecipano al dibattito di Quarta Repubblica Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Daniele Capezzone, il presidente di Itinerari previdenziali Alberto Brambilla. E poi ancora l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, la deputata di Forza Italia e presidente della Lega italiana difesa animali e ambiente Michela Vittoria Brambilla e suor Anna Monia Alfieri. Immancabili, come in ogni appuntamento con la trasmissione, anche i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.