Nella prima serata di martedì 2 novembre torna su Rete 4 il consueto appuntamento con Fuori dal Coro, il talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Mario Giordano. Anche questa volta il conduttore, insieme agli ospiti in studio, prende in esame alcuni dei temi più discussi della settimana tra cui, ovviamente, il Green Pass e i vaccini.

Giordano è infatti in collegamento con Stefano Puzzer, portuale di Trieste a capo del movimento no Green Pass che ha ormai raggiunto tutta Italia. Nella giornata del 2 novembre, l’uomo è arrivato a Roma e si è seduto in Piazza del Popolo ad un tavolino, davanti al quale ha messo cinque sedie, dichiarando di non volersene andare fino a quando qualcuno fosse andato a parlare con lui. Non ha precisato chi stesse aspettando, ma le sedie recavano il nome di Mario Draghi, di Papa Francesco, dell’Unione Europea, degli USA e della Cina.

Nel talk show di Rete 4 si torna poi a parlare di vaccini, e in particolare del caos che circonda le notizie della terza dose in Italia: in studio si cerca di fare chiarezza riguardo ai pro e ai contro, ma anche su tutti gli errori che sono stati commessi riguardo alla comunicazione e che rischiano di confondere le persone. Sempre a proposito di Covid-19, argomento caldo è quello delle dosi di anticorpi monoclonali che il nostro Paese non utilizza e che ha deciso di donare ad altri paesi più in difficoltà, in particolare alla Romania.

Spazio anche al tema delle pensioni e ai politici che sono ritenuti privilegiati in questo senso, perché hanno la possibilità di smettere di lavorare grazie alla Quota 70-73. Un’inchiesta speciale, poi, riguarda alcuni festini, a Roma e a Cremona, che coinvolgono nomi della politica, uomini di chiesa e alcuni personaggi dello spettacolo.

Torna anche il consueto appuntamento con il sostegno, da parte di Fuori dal Coro, ai proprietari che si ritrovano ad avere la propria casa occupata. In questa puntata il protagonista è un uomo anziano, della Capitale, che è stato in ospedale per alcuni giorni e al suo ritorno ha trovato la sua abitazione occupata da una famiglia di Rom. Infine, Giordano si occupa dei cosiddetti malati di selfie.