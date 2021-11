Zona Bianca, il 3 novembre 2021 torna in prima serata con il nuovo appuntamento. Il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, la cui conduzione, come di consueto, è affidata a Giuseppe Brindisi che nel corso della puntata da ampio spazio all’aumento dei contagi Covid e ai dati che raccontano come si rischi una nuova ondata anche a causa delle manifestazioni no-vax e delle feste senza regole, come i rave party di Torino e della movida milanese.

Il presentatore, con i suoi ospiti, racconta in studio di quelle zone franche dove le norme anti contagio sembrano non essere rispettate. È previsto un confronto con Israele e la sua campagna vaccinale. Si torna a parlare anche dell’estrema destra, dove il sentimento nostalgico di Predappio pare si sia trasformato in protesta no-vax. Brindisi dedica un focus sulle armi, visti gli ultimi casi di cronaca che hanno coinvolto dei ragazzi incensurati, colpiti a morte per errore.

Infine, spazio alla stroncatura in Senato del Ddl Zan, e a un’inchiesta sul mondo del sesso online, tra foto e video privi di ogni censura e guadagni da capogiro. Tra gli ospiti di Zona Bianca del 3 novembre 2021 : Augusto Minzolini, Rita dalla Chiesa, Licia Ronzulli, Agostino Miozzo, Elisabetta Gardini, Francesca Donato, Francesco Borgonovo; Sabrina Scampini, Irene Pivetti, Gabriele Albertini, Patrizia de Blanck; Carmelo Abbate, Marco Furfaro, Antonella Mosetti, Mariolina Simone, Antonella Boralevi, Annamaria Bernardini de Pace e Roberto Poletti.