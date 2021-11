Puntuale come sempre, giovedì 4 novembre 2021 su Rete 4 torna il consueto appuntamento settimanale con Dritto e Rovescio. A presentare il talk di approfondimento politico e di attualità come sempre è Paolo Del Debbio che durante questa puntata si occupa dell’aumento dei contagi in Italia, della terza dose di vaccino e delle bufale no-vax.

Il conduttore, aiutato da Fabrizio Pregliasco, commenta l’impennata dei casi Covid e la situazione drammatica che si rischia per colpa di chi non segue le regole. Con Annamaria Bernini (FI), Davide Faraone (Italia Viva), Giuliano Granato (Potere al Popolo) e Stefano Fassina (Patria e Costituzione) si discute poi un tema caldo nel nostro Paese: la terza dose di vaccino (booster).

In merito a questo, Paolo Del Debbio intervista Vittorio Feltri che, dopo aver ricevuto il cosiddetto booster, ha deciso di invitare tutti a vaccinarsi e a comportarsi responsabilmente. Con gli ospiti in studio si toccherà la questione delle bufale dei no-vax e di chi non crede nella scienza con uno sguardo alle parole di Enrico Montesano, vero e proprio leader no-vax.

A Dritto e Rovescio del 4 novembre 2021 spazio anche al tema della sicurezza, una questione di grande attualità alla luce di quanto successo a Torino dopo il rabve avvenuto proprio sotto gli occhi delle forze dell’ordine. Il rischio è che l’aumento della detenzione delle armi da fuoco per difendersi da ladri e rapinatori crei disordini sempre più incontrollati. Tra gli ospiti della puntata anche Maurizio Gasparri (FI), Emanuele Fiano (Pd) e Giovanni Donzelli (FdI).