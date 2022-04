Il successo di Bridgerton continua e dopo le (forse) otto stagioni previste della serie, è in arrivo il prequel interamente dedicato alla Regina Charlotte, e udite udite, firmato direttamente dalla penna di Shonda Rhimes.

L’autrice, già produttrice della serie, si è rimessa alla scrivania per scrivere di suo pugno il primo spin-off dello show. La showrunner ha anche annunciato l’avvio della produzione pubblicando su Instagram una foto del frontespizio del primo episodio intitolato Queen to be: “Preparatevi per il ritorno della Regina”.

A fine marzo 2022 è stato rivelato anche il cast che reciterà in questo nuovissimo capitolo: India Amarteifio interpreterà la giovane regina Charlotte, che “arriva a Londra come promessa sposa del re, solo per rendersi conto che non era esattamente quello che i reali si aspettavano”.

E poi ancora, Corey Mylchreest sarà il giovane re Giorgio, Arsema Thomas alias Agatha Danbury, Michelle Fairley la principessa Augusta, e Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh e Ruth Gemmell riprenderanno i loro ruoli dalla serie originale. Nel cast anche Sam Clemmett, Richard Cunningham, Tunji Kasim, Rob Maloney, Cyril Nri e Hugh Sachs.

Stando ai primi rumor che si rincorrono sul web, la miniserie prequel di Bridgerton scritta da Shonda Rhimes, racconterà la storia della regina Charlotte e di come il suo matrimonio con re Giorgio sia stato l’inizio di una grande storia d’amore ma anche di un profondi cambiamenti sociali, mettendo letteralmente le basi al mondo ereditato dai personaggi di Bridgerton.