Astinenza dalla famiglia Bridgerton? Niente paura, la serie TV di successo targata Netflix torna con una nuova stagione. Ripartono le riprese della pellicola prodotta da Shonda Rhimes, basata sui romanzi di Julia Quinn. A confermare la notizia è l’attrice Nicola Coughlan nel doppio ruolo di Penelope Featherington e la scrittrice di gossip della corte londinese di Lady Whistledown. “Altre puntate di Bridgerton in arrivo!”, ha annunciato Nicola alla testata WWD.

Il successo di Bridgerton 2 ha creato nei fan il bisogno di scoprire cosa accadrà ad Anthony Bridgerton (interpretato da Jonathan Bailey) e alla sua innamorata e neo-moglie Kate Sharma (alias Simone Ashley) così come all’amicizia speciale tra Colin Bridgerton (aka Luke Newton) e la figlia intellettuale della famiglia Featherington. La serie è ambientata in un’utopica Età di corte inglese in cui non vi è razzismo.

Seguendo la cronologia dei libri, ogni stagione è autoconclusiva e incentrata su uno dei fratelli Bridgerton. Nel terzo capitolo, infatti, il protagonista è Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Ma voci di corridoio affermano che la storia si sposterà nel personaggio della regina Charlotte da giovane, interpretata da Golda Rosheuvel e delle sue amiche Lady Danbury (Adjoa Andoh) e Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

In attesa di scoprire cosa vedremo in Bridgerton 3, un curioso tweet comparso nei giorni scorsi, con il quale si ricercavano parrucchieri e specialisti in parrucche, per una produzione cinematografica fa aumentare i rumor sull’inizio delle riprese. Nella ricerca del ruolo si fa riferimento al mese di giugno, per poi concludersi nel gennaio 2023.

Se questo annuncio riguarda la terza stagione di Bridgerton, i nuovi episodi dello show non vedranno la luce prima della fine del 2023 o, addirittura, l’inizio del 2024. Riusciremo a resistere tutto questo tempo senza i pettegolezzi della corte più patinata degli ultimi anni?