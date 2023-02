Il 6 maggio 2023, all’Abbazia di Westminster è fissata l’incoronazione di Re Carlo III e non è ancora chiaro se saranno presenti anche il Principe Harry e Meghan Markle, visto l’inasprirsi dei rapporti tra il secondogenito e l’intera familia reale dopo l’uscita di Spare. Sicuramente non mancheranno William e Kate, ma neanche i famosissimi gioielli della corona che segneranno l’investitura del nuovo sovrano nel Regno Unito. Nel frattempo, per ingannare l’attesa e coinvolgere i cittadini nel Coronation Day, è stata rilasciata la colonna sonora in preparazione all’evento.

Il dipartimento britannico per la Cultura, Media e Sport ha rilasciato, infatti, su Spotify una playlist con 27 canzoni, tutte di artisti rigorosamente UK, come omaggio alla musica inglese. Per entrare nel mood sono stati scelti vari artisti e anche molto diversi fra loro.

👑🎶 The Royal Family and the UK government have now unveiled a coronation website where you can discover a link to a Spotify playlist for the official coronation celebration!



If you're interested, go here 👇🏻 https://t.co/syxb6ElGdV — royal courtier (@CourtierRoyal) February 6, 2023

Nella Coronation Celebration Playlist trova quindi spazio il pop: da Harry Styles (fresco di vittoria ai Grammy 2023) con la sua Treat People With Kindness a Ellie Goulding con Starry Eyed. Poi ancora i Coldplay con A Sky Full of Stars ed Ed Sheeran con Celestial. Ma ci sono anche un’atmosfera decisamente più rock – grazie ai The Proclaimers con la loro I’m Gonne Be – o i ritmi soul di Emeli Sandé e la sua Starlight.

Non si può non notare anche Running Up That Hill (A Deal With God) di Kate Bush, brano del 1985 tornato in auge nell’estate del 2022 grazie al successo della serie tv Netflix Stranger Things, che l’ha scelta come colonna sonora portante della quarta stagione.

Presenza obbligatoria invece per i Beatles, vere icone rivoluzionarie della musica inglese. Tra tutti i loro successi, in vista dell’incoronazione di Re Carlo III, è stata scelta Come Together, che si affianca ad altre pietre miliari quali Let’s Dance del leggendario David Bowie, all’intramontabile We Are The Champions dei Queen e a Say You’ll Be There delle Spice Girls.