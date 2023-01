A pochi giorni dall’uscita della sua autobiografia dal titolo Spare, prevista il 10 gennaio 2023, il Principe Harry torna a parlare delle sensazioni che ha provato sin da quando ha deciso insieme a Meghan Markle di lasciare la famiglia reale per trasferirsi negli Stati Uniti. Il secondogenito di Re Carlo III ha rilasciato un’intervista all’emittente Itv, che sarà mandata in onda due giorni prima della pubblicazione del suo libro di memorie.

Il 38enne sottolinea ora in maniera chiara quanto senta la mancanza di suo padre e suo fratello, a cui si sente comunque legato, ma da parte loro non sembra esserci alcuna volontà di rappacificazione. Non solo, lui ha sottolineato senza mezzi termini quanto lui abbia “bisogno di una famiglia, non di un’istituzione”, mentre gli obblighi previsti a corte sarebbero quelli che impedirebbero loro di fare un passo verso di lui.

“Vorrei riavere indietro mio padre, vorrei riavere mio fratello – sono le parole di Harry, da cui traspare tutta la sua amarezza -. Non doveva finire così. Non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi”.

Pensare che questo possa però spingere il sovrano e l’erede un trono a fare un passo verso di lui e la sua famiglia appar però piuttosto difficile. Questo, infatti, si aggiunge alle dichiarazioni che lui e l’ex attrice statunitense hanno rilasciato a Netfllix per la serie Tv di cui sono protagonisti, in cui sono arrivati a parlare di un complotto nei loro confronti a Buckingham Palace.

Ancora una volta il figlio di Carlo e Lady Diana esprime quanto si sia sentito incompreso da parte di chi avrebbe dovuto fargli sentire il suo affetto, al punto tale da spingerlo a lasciare il Regno Unito: “Si comportano come se fosse meglio indicarci in qualche modo come i cattivi. Il loro silenzio può essere considerato come una forma di tradimento. Ogni singola volta che ho provato a difenderci in privato – ha aggiunto il duca di Sussex -, ci sono state fughe di notizie e storie contro di me e mia moglie”.

Non resta che attendere per capire se ancora una volta i Windsor preferiranno stare in silenzio o dare il proprio punto di vista a quanto espresso da Harry.