Regali Festa della mamma: idee beauty

Dal confanetto fino al trattamento in una Spa, i regali Festa della Mamma sono davvero tantissimi come tantissime sono i fiori da farle recapitare o le frasi e i pensieri che le si possono dedicare.

Domenica 10 maggio 2020 ci si può prendere cura della propria madre pensando alla sua bellezza: prodotti per capelli, beauty device per la pulizia del viso, massaggi per il corpo, creme e profumi sono solo alcuni dei regali con cui renderla felice.

Non sapete come districarvi tra le tante proposte? Ecco la guida compilata per voi dalla redazione (corredata di prezzi) con alcune proposte per i regali Festa della Mamma.

Regali Festa della mamma: beauty device

Asciugacapelli Dyson Supersonic Fucsia/Nichel Limited Edition

Il set regalo in edizione limitata, pensato per la Festa della Mamma, include la spazzola tonda da 35 mm e il pettine Dyson coordinato al colore fucsia e nichel dell’asciugacapelli. Il phon targato Dyson è ormai famosissimo per la asciugatura rapida senza calore estremo. Progettato per diverse tipologie di capelli, garantisce la protezione dal calore estremo.

Prezzo consigliato: 399 euro

Foreo The Mothership Set

Per la mamma super esigente e attenta al proprio benessere, The Mothership include Luna fofo e il rivoluzionario trattamento maschera viso Ufo, abbinato alle sue portentose maschere viso delle collezioni Advanced Collection e Daily Duo. Con formulazione coreana e ricche di ingredienti naturali, dermatologicamente testate e cruelty-free, queste maschere viso sono un vero toccasana.

Prezzo consigliato: 299 euro

Ghd Platinum+

La confezione regalo include la piastra Ghd Platinum+ styler e il coprilamelle resistente al calore, racchiuse in una pochette blu cobalto. Dotata di ultra-zone con predictive technology prevede i bisogni dei capelli e adatta il calore in base al loro spessore e alla velocità di styling per garantire onde magnifiche o un liscio perfetto in una sola passata. I numerosi sensori che monitorano il calore 250 volte al secondo assicurano una corretta distribuzione del calore. L’esclusivo sistema a due braccia brevettato assicura un perfetto allineamento delle lamelle, mentre il fusto arrotondato permette di creare ricci.

Prezzo consigliato: 279 euro

Braun Face Spa Pro 912

Device tutto in 1 per l’epilazione, la pulizia e una migliore tonificazione della pelle, studiato per avere un salone di bellezza direttamente a casa. Ispirandosi ai trattamenti giapponesi per la cura della pelle, la testina micro-vibrante tonificante in metallo non assorbente rilascia delle delicate micro-pressioni che consentono una migliore applicazione di creme e sieri e dona una piacevole sensazione di freschezza.

Prezzo consigliato: 149 euro

T3 Whirl Trio

Leggero e rivoluzionario progettato per creare onde morbide e ricci corposi. Adatta a tutti i tipi di capelli, la bacchetta presenta tre coni che possono essere modificati a seconda dello stile desiderato, tra cui uno per riccioli e onde a spirale definite, uno per aggiungere volume, corpo e ondulatura, e un cono ideale per riccioli naturali. 5 le impostazioni di calore.

Prezzo consigliato: 300 euro

I trattamenti di bellezza per la Festa della Mamma

Regali Festa della Mamma: Rituale Aroma Lakshmi

La Spa dell’Hotel de Russie propone Rituale Aroma Lakshmi, un massaggio con oli e balsami aromatici curativi per una sensazione di profondo benessere. Per l’inverno consigliamo i raffinati oli essenziali di Cannella e Zenzero, caldi e speziati, oppure i rilassanti fiori di Arancio e Geranio Rosa. Durata: 50 minuti A completare l’esperienza, un cocktail speciale. Il De Russie “Day Spa” è incluso.

Prezzo consigliato: 120 euro

Gift Card di Mandarin Oriental

Le Gift Card di Mandarin Oriental possono essere utilizzate presso tutte le 33 strutture del Gruppo in tutto il mondo e possono essere utilizzate per un futuro soggiorno che regala un’esperienza senza eguali grazie al servizio di lusso leggendario, oltre ai migliori ristoranti stellati Michelin e tutte le facilities di lusso di ogni Hotel. Mandarin Oriental Hotel Group donerà il 10% delle vendite online delle sue Gift Card al Fondo Solidale contro il COVID-19 della Fondazione delle Nazioni Unite a supporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Qui per tutte le info

Festa della mamma: cofanetti di bellezza

L’Occitane regalo profumo Herbaé

Il cofanetto L’Occitane contiene una Eau de Toilette 50ml, un Gel Doccia 50ml, un Latte di bellezza 50ml. L’imballaggio dell’Eau de Toilette Herbae par L’Occitane L’Eau è prodotto con carta proveniente dalle foreste gestite in modo sostenibile ed è conforme alle norme FSC, per essere facilmente riciclato.

Prezzo consigliato: 73 euro

Marigold Organic Hand Lotion

Crema mani e corpo idratante formulata con cocco biologico certificato, olio di girasole, burro di karitè e aloe vera. Versato a mano nella bottiglia di vetro contiene fragranze di olio di bergamotto, geranio, rosa e palmarosa. Una fragranza naturale di fiori di calendula si diffondono e profumano trasmettendo una sensazione di felicità.

Prezzo consigliato: 30 euro

Biofficina Toscana Armonia ai frutti rossi

L’acqua micellare ai frutti di boschi è ideale per la pulizia di viso e occhi, senza alcool, indicata anche per la pelle sensibile. Contiene Rubiox (bioliquefatto derivato da una miscela di frutti rossi delle colline toscane), acqua di fiordaliso, pantenolo, estratto biologico di menta e delicati tensioattivi vegetali. Nella scatola è disponibile la spugna Fine Dama di Cose delle Natura dalla texture morbida come velluto, naturalmente ipoallergenica e antisettica, con Iodio marino detossinante e purificante.

Prezzo consigliato: 14,90 euro

Davines Kit Ricci Galattici

Un kit pensato per la cura dei capelli mossi o ricci. I prodotti LOVE CURL donano straordinaria elasticità. La formula idratante rende i capelli soffici e leggeri, esaltandone volume e lucentezza senza compromettere la texture. Contiene lo shampoo, il conditioner e il revitalizer LOVE/ curl.

Prezzo consigliato: 65,50 euro