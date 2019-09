Regali per la mamma: 15 idee per il suo compleanno

Il regalo più difficile da fare è probabilmente quello per la mamma, che ci conosce meglio di tutti e che certamente non vogliamo deludere proprio il giorno del suo compleanno. Le madri, si sa, amano ogni nostro gesto, però DireDonna vuole suggerirvi 15 idee regalo imperdibili, per non sbagliare proprio mai.

Le nostre proposte spaziano a seconda dei gusti, delle età e del budget a nostra disposizione. Per le amanti dei prodotti di bellezza si può andare da un profumo di Roberto Cavalli a una confezione regalo di Bottega Verde, passando per i modernissimi specchi a LED.

Se la vostra mamma ama conservare le foto di famiglia una cornice o un album è davvero l’idea perfetta per il suo compleanno. Non mancano i regali simpatici, come una tazza per la migliore mamma del mondo o delle calde pantofole a forma di unicorno.

Bene, non vogliamo anticiparvi davvero tutto, quindi ecco la lista delle 15 idee regalo di compleanno per la mamma.

15 idee regalo per ogni mamma

Cornice Zilverstad

Una splendida cornice placcata in argento con fodera in velluto. Le dimensioni sono di 10×15 centimetri. Il bordo è lavorato con perline. Il regalo adatto per ricordi indimenticabili.

Prezzo Consigliato: 12,04 euro

Album per fotografie

Un regalo che ameranno tutte le mamme è sicuramente un grande album per le fotografie. Questo ne può raccogliere ben 500, del formato 10×15 centimetri. La copertina è graziosa e piacevole al tatto.

Prezzo Consigliato: 22,99 euro

Powerbank con specchio a LED

Come unire l’utile al dilettevole? Questo powerbank sembra un portacipria, e infatti basta aprirlo per trovare un piccolo specchio! Lo si può portare tranquillamente in borsa ed è compatibile con i cavi usb dei comuni cellulari.

Prezzo Consigliato: 16,98 euro

Roberto Cavalli Paradiso Eau de Parfum

Roberto Cavalli non ha bisogno di presentazioni e questa è una delle sue fragranze più famose. Si tratta di un 30ml ad un ottimo prezzo, dal profumo primaverile e fresco

Prezzo Consigliato: 38,00 euro

Specchio trucco ingranditore con 21 LED

Il trend del momento, lo specchio ingranditore permette di truccarsi con precisione, anche grazie all’ausilio delle luci LED. Ruota di 180° e ha un ingrandimento di 2x e 3x. Si alimenta sia con batterie che con cavo usb.

Prezzo Consigliato: 20,99 euro

Bottega Verde – Confezione Regalo per Donna

Questa simpatica ed elegante confezione a forma di casetta contiene una crema per le mani, una saponetta profumata e un sapone per le mani. Tutti e tre i prodotti sono a base di estratti di vaniglia e olio di Argan.

Prezzo Consigliato: 14,99 euro

Tazza “Migliore mamma del mondo”

Questa tazza per la colazione oltre ad essere molto divertente è anche di ottima ceramica. Grazie alla confezione e l’imballaggio arriverà comodamente a casa tua già pronta per essere regalata. Per una mamma sprint!

Prezzo Consigliato: 12,95 euro

Bonsai Trio Kit

In questa scatola trovate tutto il kit necessario per piantare e far crescere 3 bonsai. Ci sono tre varietà di semi, e sei vasi in cui farli crescere, insieme a sei blocchi di torba, sei segna piante e sei sacchetti sigillabili.

Prezzo Consigliato: 12,79 euro

Yankee Candle

Uno dei regali più apprezzati del momento è sicuramente una candela della nota marca che sta spopolando in tutto il mondo. Trovate un numero infinito di fragranze tra le quali scegliere, adatte ad ogni gusto o location.

Prezzo Consigliato: 35,32 euro

L’Oréal Paris Color Riche Rossetto Lunga Durata

Questo rossetto in stick pigmentato è a lunga durata. Questa edizione limitata è perfetta come regalo, in quanto ispirata al film Disney Mary Poppins. La sua consistenza è cremosa e piacevole sulle labbra.

Prezzo Consigliato: 12,99 euro

Portafoglio Donna SG ZERO

Disponibile in due colorazioni, verde acqua e rosa, questo portafoglio è comodo ed elegante. Realizzato in pelle artificiale, ha varie tasche porta documenti e un borsello per le monete fornito di cerniera.

Prezzo Consigliato: 14,90 euro

Collana con cristalli Swarovski Kami Idea

Due cuori incrociati per un prezioso regalo per la mamma. Questa proposta è in platino e oro rosa placcato in zinco, con cristalli Swarovski. Molto amato dagli acquirenti di Amazon.

Prezzo Consigliato: 99,99 euro

Scatola porta gioielli da viaggio

Questa scatola porta gioie è così comoda da poterla portare con voi in borsa. Ha due ripiani, un piccolo specchio e la sua custodia è impermeabile. La fibbia della chiusura è molto resistente.

Prezzo Consigliato: 11,99 euro

Pantofole di Peluche Unicorno

Se siete alla ricerca di un regalo fantasioso e divertente, ma pur sempre utile, questa è la proposta che fa per voi. Molto calde, comode, realizzate in tela, si infilano e sfilano con semplicità.

Prezzo Consigliato: 10,89 euro

Un Air d’Antan Cofanetto Crema Mani

Chiudiamo con una idea regalo elegante e davvero sfiziosa. Questo cofanetto contiene 4 creme per le mani, una alla verbena, una alla rosa, una alle mandorle e una al mughetto.

Prezzo Consigliato: 24,99 euro

