Le immagini che arrivano dalla guerra in Ucraina, oltre all’orrore e alla devastazione, ci hanno mostrato anche molte persone in fuga con i loro amici a quattro zampe. Tante le segnalazioni di volontari che hanno cercato di aiutare gli animali rimasti sotto le bombe, magari chiusi nelle case abbandonate. Ora, dal fronte, ci arriva la storia di Rini, un cane Akita Inu che da quasi un mese aspetta fiducioso il ritorno a casa della sua proprietaria.

L’umana di Rini, Tetyana Zadorozhnyak, viveva a Makariv, una regione di Kiev con il marito e il cane dal 2012. Due anni fa, il 16 marzo, l’uomo è morto a causa del Covid, e il 15 di marzo 2022 i militari ceceni hanno ucciso lei. La storia è raccontata da Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Affari Interni dell’Ucraina, sia sul suo canale Telegram sia sul suo profilo Facebook.

Rini, sta sulla soglia di casa, quella casa in cui ha vissuto con Tetyana per tanti anni: lo sguardo verso l’orizzonte, nella vana speranza di rivedere la donna comparire all’improvviso e poter proseguire con lei la sua vita. E invece lei è stata uccisa da uno degli occupanti che l’ha portata in una casa vicina, l’ha violentata e poi pugnalata.

Nessuno sa per quanti giorni la donna sia stata torturata e ora il suo corpo giace sepolto nel cortile di quella casa dove ha trovato la morte. I volontari hanno cercato di portare il cane al rifugio, fa sapere Gerashchenko nel suo post, ma l’animale non vuole in nessun modo muoversi da lì.

Rini ha accettato il cibo che gli è stato offerto ma rimane vigile al suo posto. Chi si sta prendendo cura di lui in questi giorni, è riuscito a mettersi in contatto con i parenti di Tetyana, che si sono subito offerti di prenderlo con loro e presto Rini avrà una nuova famiglia.