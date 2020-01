Rita Ora acrobata virtuosa in una campagna pubblicitaria

Pare che Rita Ora, oltre ad essere una popstar ormai acclamata in tutto il mondo, sia anche un’acrobata virtuosa! In questi giorni la cantante, che sta girando in Florida una campagna pubblicitaria per le scarpe Deichmann, è stata immortalata sul set fotografico in pose che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Avvolta da un sontuoso abito di chiffon color verde neon, la Ora ha mostrato le sue abilità acrobatiche mentre era sospesa in aria e sostenuta solo da qualche esile filo. Dagli scatti rubati dal set, è chiaro che la popstar era completamente a suo agio e sempre a favore di camera: come una vera professionista volteggiava senza sforzo cambiando posizione per sfoggiare un paio di scarpe da ginnastica molto funky.

Nel frattempo proprio il fine settimana scorso la cantante ha inaugurato il suo nuovo programma televisivo The Masked Singer. Si tratta di uno sorta di talent show il cui concept è stato originariamente ideato in Corea del Sud e nel quale i concorrenti sono dei personaggi famosi che si sfidano in una gara di canto. La particolarità dello spettacolo consiste nel fatto che i vip in gara durante le esibizioni sono vestiti in modo tale da nascondere le proprie identità. Tutti i concorrenti vengono smascherati di puntata in puntata, ma solo dopo il verdetto finale di Rita e altri colleghi famosi.

Dopo il debutto televisivo del programma, le opinioni sono state abbastanza discordanti. Molti critici lo hanno massacrato definendolo uno dei peggior spettacoli trasmessi in prima serata tv. Ma, ad onor del vero, c’è anche chi già si è appassionato allo show perché curioso di scoprire le identità dei concorrenti mascherati.