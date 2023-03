Parlare apertamente della propria vita privata non è mai semplice, ma spesso possono emergere rivelazioni inaspettate da parte di chi lo fa raramente. Ed è quello che è accaduto a Claudia Pandolfi, una delle protagoniste della puntata di Belve in onda martedì 21 marzo 2023, in cui sono venuti alla luce anche aspetti meno noti della sua carriera, comprese le sensazioni che ha provato quando ha dovuto girare scene di sesso.

A sorpresa, l’attrice ha rivelato di avere avuto una fidanzata, a cui era particolarmente legata, nonostante questo rapporto sia nato in maniera imprevedibile: “Il mondo femminile mi ha incuriosito. Per un breve periodo ho avuto una fidanzata” – sono state le sue parole a Francesca Fagnani.

A quel punto la giornalista ha voluto approfondire e ha chiesto se questo rapporto fosse frutto solo di attrazione fisica o ci fosse la volontà di creare qualcosa di più duraturo: “Mi sono innamorata di questa donna, per me era un faro. Era un periodo in cui avevo parecchie inquietudini. Non mi sono posta nessun problema di nessun tipo, ho vissuto questa storia bellissima che è durata un mesetto”.

Claudia Pandolfi non si è tirata indietro nemmeno quando è stata chiesta la sua opinione su un argomento che genera opinioni contrastanti tra i suoi colleghi, le scene di sesso. Recentemente Carolina Crescentini aveva sottolineato che spesso questi momenti vengono inseriti nelle trame per riempiere dei vuoti, pensiero condiviso anche dall’ex protagonista di Un medico in famiglia: “Ha ragione, spesso sono proprio superflue ai fini del racconto. A me è capitato nel film Quando la notte di Cristina Comencini, un film eccezionale anche se alla fine ci fu un momento di sesso che poteva durare un quarto d’ora di meno… per farti capire quanto era lungo”.

Non è mancato anche un accenno a un momento del suo passato che era finito al centro della cronaca rosa, il suo matrimonio con Massimiliano Virgili, naufragato dopo solo un mese. Le critiche nei suoi confronti erano state tante, ma lei non esita a prendersi la responsabilità di quanto accaduto: “Il matrimonio fu un problema mio, di una che si era ritrovata sposata, ma che non aveva alcuna intenzione di volerlo fare. Qualcosa avevo già detto prima del matrimonio alle persone interessate, compreso lui. Avevo parlato con i miei genitori, con le mie amiche, e tutti mi dissero che era solo una crisi prematrimoniale. L’unica persona che mi disse la verità fu Carlotta Natoli. Lei mi disse che in realtà io non volevo sposarmi” – ha concluso.