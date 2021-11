Il 17 novembre 2021 Claudia Pandolfi compie 47 anni. E per festeggiare l’attrice ha pubblicato sulle proprie pagine social un dolcissimo scatto di quando era bambina. Più precisamente, la foto la ritrae nel giorno del suo settimo compleanno, impegnata a soffiare sulle candeline che decorano la torta. “+40“, ha scritto su Instagram.

Sotto la foto, una pioggia di commenti. Da Claudia Gerini a Giorgia, da Diodato a Justine Mattera, da Cristiana Capotondi a Paola Minaccioni: sono moltissimi i personaggi del cinema, della tv o della musica che hanno mandato i loro auguri all’attrice, che il 10 novembre ha debuttato su RaiUno con una nuova fiction, Un professore, al fianco di Alessandro Gassmann.

La sua carriera è iniziata nel 1991, quando aveva soltanto 17 anni: è stata finalista di Miss Italia, nell’edizione che ha incoronato Martina Colombari. Nonostante la mancata vittoria, però, per Claudia è stato un vero e proprio trampolino di lancio: è stata infatti notata da Michele Placido, che l’ha voluta per una parte nel suo film Le amiche del cuore. Da quel momento ha avuto diversi ruoli, fino ad arrivare a recitare in Un medico in famiglia, la fiction che l’ha lanciata definitivamente. Dal 2002, poi, è diventata il volto di Giulia Corsi in Distretto di Polizia: un ruolo che manterrà fino al 2010.

Il 2021 per Claudia Pandolfi è un anno ricco di impegni. Oltre alla già citata nuova serie Rai, in cui interpreta Anita, la madre single di uno degli allievi del professore, è sul set di The Bad Guy. Quest’ultima è una produzione originale Amazon Prime Video, che racconta la vera storia del pubblico ministero Nino Scotellaro (interpretato da Luigi Lo Cascio), in cui Claudia è la protagonista femminile. In più, l’11 novembre è uscito al cinema Per tutta la vita, il nuovo film diretto da Paolo Costella con Ambra Angiolini, Fabio Volo, Luca e Paolo, Carolina Crescentini e Claudia Gerini.